Zaterdag Nacht C🌟medy

Jackie Fabulous praat speed snuivend snel maar no worries, er is ondertiteling in het Armeens.

How to find a husband is een hilarische standup comedy over hoe alles perfect samen moet vallen als je sex hebt als 51 jarige, de shock van Viagra die maar niet uitgewerkt lijkt te raken, de vragenlijst tijdens sex en last but not least, masturberen mannen bij de magnetron want waarom staat daar hun tube crème?

4 fragmenten in een tsunamie van woorden, so fasten your seatbelts and give it up forrrrrr miss Fabulous !

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆