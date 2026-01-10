Rijkste mensen hebben hun CO2 krediet al na tien dagen verspeeld

Uit een analyse door Oxfam is gebleken dat de rijkste 1% van de wereldbevolking hun eerlijke aandeel in de CO2-uitstoot al na slechts 10 dagen in 2026 hebben verbruikt.

Oxfam wijst er op dat de ergste gevolgen van de uitstoot ten laste komen van degenen die het minst hadden bijgedragen aan de klimaatcrisis, waaronder mensen in lage-inkomenslanden die het meest te lijden hebben onder de klimaatverandering, inheemse groepen, vrouwen en meisjes. Lage- en middeninkomenslanden lopen het grootste risico op de schadelijke gevolgen van deze emissies, waarbij de wereldwijde economische schade tegen 2050 mogelijk kan oplopen tot £44 biljoen.

Niet alleen zijn de superrijken verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot, maar ze investeren ook in de meest vervuilende industrieën. Een miljardair heeft gemiddeld een beleggingsportefeuille in bedrijven die jaarlijks 1,9 miljoen ton CO2 uitstoten – ruwweg gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 400.000 benzineauto’s.

Meer bij The Guardian.