Israël rekruteert soldaten uit het buitenland, ook uit Nederland

Britse onderzoeksjournalisten hebben gegevens gepubliceerd over het het aantal Britse staatsburgers in het Israëlische leger.

Meer dan 2.000 Britten hebben gediend in de Israëlische strijdkrachten (IDF) tijdens de genocide in Gaza, zo blijkt. De informatie is verkregen door Declassified via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat advocaat Elad Man van de NGO Hatzlacha bij de IDF heeft ingediend. De gegevens tonen het aantal mensen met een dubbele of meervoudige nationaliteit die in maart 2025 in de IDF dienden. Het laat zien dat 1.686 Brits-Israëliërs en nog eens 383 mensen met de Britse, Israëlische en een andere nationaliteit in de IDF dienden tijdens de vernietiging van Gaza.

Declassified UK publiceert een staatje over IDF soldaten met andere nationaliteiten. De meeste buitenlanders komen uit de VS, Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland. Uit Nederland zijn 559 soldaten gerekruteerd met dubbele nationaliteit en 86 met meer dan twee paspoorten.

De onthulling roept vragen op over de consequenties voor buitenlandse staatsburgers die na gevechten in Gaza naar huis terugkeren. De vergelijking met IS strijders in Syrië dringt zich op. Paul Heron, advocaat bij het Public Interest Law Centre (PILC): “Er mag geen sprake zijn van straffeloosheid wanneer er geloofwaardig bewijs is dat Britse staatsburgers in verband brengt met ernstige schendingen van het internationaal recht.”

Hamza Yusuf, een medewerker van Declassified, onthulde eerder hoe Britten dienden in enkele van Israëls “meest extreme” gevechtseenheden in Gaza, waar ze Palestijnse strijders beschouwden als “ratten” en “dieren”.

Meer bij Declassified UK.