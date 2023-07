Polen en Hongarije dreigen export van graan uit Oekraïne te blokkeren

Oost-EU-leden verbreken opnieuw hun solidariteit met Kiev nadat Rusland weer een blokkade van de Zwarte Zeehavens van Oekraïne heeft ingesteld.

Het hemd is nader dan de rok. Polen en andere Oost-Europese landen vrezen dat het graan uit Oekraïne de prijzen naar beneden zal halen ten koste van hun eigen boeren. Vooral Polen verzet zich hiertegen in het zicht van verkiezingen in het najaar. Regeringspartij PiS is voor een goed resultaat sterk afhankelijk van het platteland.

In mei sloten de vijf landen een overeenkomst met de Commissie om hun unilaterale maatregelen te laten vallen in ruil voor € 100 miljoen aan EU-financiering en de verzekering dat Oekraïense zendingen alleen via de vijf landen zouden gaan op weg naar andere bestemmingen. Die handelsbeperkingen lopen op 15 september af. Nu eisen de vijf landen onder leiding van Polen voortzetting van de restricties tot het einde van het jaar. Andere landen bekritiseren de toegevendheid van de Commissie omdat de overeenkomst in strijd is met de vrijhandelsprincipes van de EU.