Onderzoek naar Russische schaduwvloot wint Europese prijs voor de journalistiek

De Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism 2025 is gewonnen door een collectief van journalisten dat onderzoek deed naar de de verborgen financiële netwerken die de Russische oliehandel mogelijk maken, ondanks sancties.

De prijs is in 2017 ingesteld door het Europees Parlement en vernoemd naar de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia die door een bomaanslag om het leven kwam. Een onafhankelijke jury van 28 journalisten (uit alle lidstaten van de Europese Unie, plus een uit Brussel) ontving dit jaar meer dan driehonderd inzendingen, en koos de Shadow Fleet Secrets als winnaar.

Het onderzoeksproject werd gecoördineerd door het Nederlandse Follow the Money. Er werkten journalisten aan mee uit Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Denemarken en Griekenland. Het onderzoek toonde aan dat de ‘schaduwvloot’ van oude, onverzekerde olietankers waarmee Rusland de sancties omzeilt, voor meer dan een derde bestaat uit afgedankte schepen van westerse bedrijven. En dat die bedrijven ruim 6 miljard dollar binnen harkten door hun oude olietankers aan Rusland te verkopen.