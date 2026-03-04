‘Israël hervat uithongeringsbeleid in Gaza’

De oorlog van de VS en Israël tegen Iran is vanaf de eerste dag voelbaar in de Gazastrook. Israël sloot vrijwel onmiddellijk alle grensovergangen naar Gaza, inclusief die bestemd voor humanitaire hulp, schrijft Tareq S. Hajjaj, de Gaza Correspondent voor Mondoweiss

‘Temidden van de wereldwijde aandacht voor de voortdurende escalatie van Israël in Iran – en nu ook in Libanon, nu Hezbollah zich in de strijd mengt – vrezen de inwoners van Gaza dat een andere oorlog van Israël onopgemerkt zal blijven: de hervatting van het uithongeringsbeleid in Gaza.

Zaterdagmorgen verdubbelden de prijzen van suiker, vlees, kaas en andere basisvoedingsmiddelen. Later op de dag kondigde het Israëlische agentschap COGAT, dat verantwoordelijk is voor het bestuur van de bezette Palestijnse gebieden, aan dat alle grensovergangen zouden worden gesloten en dat humanitaire hulp aan Gaza tot nader order zou worden opgeschort. COGAT omschreef de maatregel als het gevolg van “noodzakelijke veiligheidsaanpassingen”.

Muhammad Abu Hamad, een 34-jarige lokale handelaar in Gaza, vertelt dat tegen zaterdagavond laat en zondagochtend vroeg al zijn voedsel was uitverkocht. Hij had zelfs de voorraden die hij maandenlang had aangehouden, opgeslagen vanwege de enorme vraag. Ook die waren snel op. “Toen mensen massaal stierven, live op televisie, veranderde er niets voor hen,” zegt Abu Hamad. “Het beleg werd niet opgeheven. We kregen geen voedsel, terwijl de wereldwijde aandacht volledig gericht was op de oorlog in Gaza.” Nu de wereld zich bezighoudt met de aanval op Iran, zegt Abu Hamad, zijn de Palestijnen bang dat de wereld niet zal merken wat er met de Palestijnen gebeurt, “zelfs als Israël het Palestijnse volk in één nacht zou uitroeien.”‘

Meer bij Mondoweiss