Amerikanen hebben straks wél toegang tot DigiD

Gegevens van het Nederlandse DigiD komen in handen van de Amerikaanse overheid.
‘Het IT-bedrijf achter DigiD komt mogelijk in Amerikaanse handen. Volgens staatssecretaris Eddie van Marum blijft DigiD desondanks ‘gewoon’ Nederlands en krijgen de Amerikanen geen toegang tot de persoonsgegevens van burgers. Dat klopt niet, zeggen deskundigen.
DigiD is een beveiligde manier voor burgers om in te loggen bij overheden, pensioenfondsen en zorgverzekeraars en geldt als een cruciale dienst. Vandaar dat onlangs de nodige ophef ontstond toen bekend werd dat het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl de leverancier van DigiD, Solvinity, wil overnemen.
Want daarmee komt het systeem binnen het bereik van verstrekkende Amerikaanse wetten. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid data kan opeisen, ongeacht op welke locatie ze zijn opgeslagen. Als de Amerikaanse president daarom vraagt, kunnen Amerikaanse bedrijven bovendien hun dienstverlening staken of Nederland daarmee onder druk zetten.
De software (de applicatie zelf) is in handen van de staat. Dus in die zin blijft DigiD Nederlands.
Maar dat zegt niets over de vraag of Solvinity ‘toegang’ heeft tot de data die hiermee worden verwerkt, en hoe groot de rol van het bedrijf is voor de applicatie.’[Uit een artikel van Jan-Hein Strop en Sebastiaan Brommersma op Follow the Money]
Reacties (1)
Tenenkrommend hoe weinig aandacht er voor dit soort cruciale nationale veiligheidsrisico’s is.
Elke dag laten Trump c.s. weer zien dat zij wereldwijd hun onwettelijke macht willen en kunnen uitoefenen, zie de laatste greep in het digitale privéleven van reizigers naar de VS en de officiële staatssteun aan radicaal rechts in Europa.
Neem ook de hetze van Trump tegen het ICC, als die verder escaleert dan loopt Nederland het gevaar gestraft te worden voor het huisvesten in Den Haag. Dan kan Trump zomaar als straf het DigiD systeem gijzelen of saboteren. Zoals hij nu al van een paar ICC functionarissen de bankrekeningen en de email heeft geblokkeerd.
Ik hoop dat er achter de schermen meer gebeurt dan onze overheid laat zien, maar ik heb er een hard hoofd in.
P.S. Een flink deel van onze goudvoorraad ligt nog steeds in de VS.