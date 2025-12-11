Amerikanen hebben straks wél toegang tot DigiD

Gegevens van het Nederlandse DigiD komen in handen van de Amerikaanse overheid.

‘Het IT-bedrijf achter DigiD komt mogelijk in Amerikaanse handen. Volgens staatssecretaris Eddie van Marum blijft DigiD desondanks ‘gewoon’ Nederlands en krijgen de Amerikanen geen toegang tot de persoonsgegevens van burgers. Dat klopt niet, zeggen deskundigen.

DigiD is een beveiligde manier voor burgers om in te loggen bij overheden, pensioenfondsen en zorgverzekeraars en geldt als een cruciale dienst. Vandaar dat onlangs de nodige ophef ontstond toen bekend werd dat het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl de leverancier van DigiD, Solvinity, wil overnemen.

Want daarmee komt het systeem binnen het bereik van verstrekkende Amerikaanse wetten. Dat betekent dat de Amerikaanse overheid data kan opeisen, ongeacht op welke locatie ze zijn opgeslagen. Als de Amerikaanse president daarom vraagt, kunnen Amerikaanse bedrijven bovendien hun dienstverlening staken of Nederland daarmee onder druk zetten.

De software (de applicatie zelf) is in handen van de staat. Dus in die zin blijft DigiD Nederlands.

Maar dat zegt niets over de vraag of Solvinity ‘toegang’ heeft tot de data die hiermee worden verwerkt, en hoe groot de rol van het bedrijf is voor de applicatie.’