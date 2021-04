Wind, olie en flamingo’s

COLUMN - Het waait flink op Bonaire, het hele jaar door Bij een constante temperatuur van ongeveer 30 graden. Warme wind dus. Bepaald geen markt voor wasdrogers. Maar wel voor windenergie, dacht ik. Op onze eerste tocht over het eiland (over de EEG-Boulevard) kwam ik welgeteld één molen tegen. En die draaide niet.

Uw Europa-correspondent bevindt zich momenteel ver buiten de regio. Bonaire is een bijzonder soort gemeente (‘ Openbaar Lichaam’ ) binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dus toch ook een beetje Europees? Bij binnenkomst moest ik net als bij het vertrek van Schiphol mijn paspoort laten zien. ‘ Welkom in Nederland’ zei de douanebeambte met een brede lach op mijn vraag waarom dat nodig was op een reis tussen twee delen van het hetzelfde land.

Maar die niet aflatende wind dus. Je zou denken dat de Bonairianen daar goed van kunnen profiteren. Het locale water- en elektriciteitsbedrijf, Webbonaire, meldt dat een derde van de elektriciteit wordt geleverd door windmolens, waaronder die ene grote die niet draaide toen ik er langskwam. Elders las ik dat er over de prijs van de elektriciteit nogal wat te doen is geweest. Kostprijsverhogingen zijn onvoldoende gecompenseerd door subsidie die vooral de laagste inkomens tegemoet moet komen. De subsidie zou voor een belangrijk deel ten goede gekomen zijn van de grote (bedrijfs)aansluitingen. Lagere tarieven, bijvoorbeeld door inzet van wind- en zonne-energie, mogen de bewoners van Bonaire hoogstens in de toekomst verwachten. Een weinig bemoedigend uitzicht voor laagste inkomensgroepen die los van de elektriciteitstarieven toch al flink tekort komen. Anders dan in Nederland is er hier volgens het Antilliaans Dagblad geen realistisch sociaal minimum.

Investeren in fossiele brandstof

Het Openbaar Lichaam is naast het bestrijden van de coronapandemie nu vooral nog druk met fossiele brandstoffen. Bopec, een overslagbedrijf voor olie uit Venezuela is failliet door mismanagement en de Amerikaanse sancties tegen het regime van Maduro. De ontslagen werknemers, die al maanden zonder loon zitten, krijgen nu van de overheid een vergoeding. Ter overbrugging van de afwikkeling van het faillissement heeft de overheid ook een boedelkrediet ter beschikking gesteld. Ondertussen werkt het bestuur van Bonaire in samenwerking met het Nederlandse ministerie voor Economische Zaken aan de oprichting van een nieuw bedrijf dat de brandstoftoevoer zeker moet stellen. Dat moet vooralsnog een staatsbedrijf worden. Nederland investeert in fossiele energie: dat gaat PvdD-Kamerlid Van Raan te ver. Hij deed een vergeefse poging minister van Economische Zaken van ‘t Wout op dit punt tegen te houden.

Flamingo’s

Achter het faillissement van de Bopec zit een heel verhaal. Er waren al langer problemen onder andere met de veiligheid. Het bedrijf heeft in het verleden ook olie laten lekken in het nabijgelegen Gotomeer waardoor de flamingokolonie, die daar te bewonderen was grotendeels is verdwenen. Volgens mijn reisgids. Maar wie schetst mijn verbazing dat er in dit prachtige zoute bergmeer nu (toch weer?) grote groepen flamingo’s te bewonderen zijn, terwijl ze met hun kenmerkende sierlijke passen waden door de ondiepe delen. Goed nieuws dus.

Nu de windmolens nog. Zonde dat daar niet eerder werk van is gemaakt. Dan zou die omstreden investering in fossiele brandstoffen misschien niet eens nodig zijn geweest.