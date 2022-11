Wereldtemperatuur | Update september 2022 – laatste

DATA - Aan alles komt een eind, dus ook aan deze reeks. Na 11 jaar en 10 maanden is het welletjes. Zal wat nader uitweiden over het waarom.

Maar eerst natuurlijk weer de update. Veel te laat en met data tot en met september dus, omdat die Britten sinds brexit ook moeite hebben met het up to date houden van hun data. Afijn, hier de allerlaatste wereldtemperatuurgrafiek:





Het begon dus hiermee, in februari 2010. In die tijd waren nog niet alle klimaatdatasets goed toegankelijk. Maar er bestonden al wel ontkenners die maar bleven roepen dat de een of de andere dataset slechter of beter was. Deels om die discussie kort te sluiten besloot ik de datasets gewoon bij elkaar te gooien en daar de trend in te laten zien. Dan moest het toch wel duidelijk zijn.

En het heeft ook zeker een tijd geholpen om voor een aantal mensen inzichtelijk te maken wat nu de werkelijke trend was. En waarom het belangrijk was om ook met 11 jaars- en 30 jaarsgemiddelden te werken. De eerste om te laten zien dat de invloed van de zonnecyclus beperkte invloed heeft. De tweede omdat 30 jaar (en niet een jaartje of 3) de beste indicator is van de onderliggende trend.

In de periode dat ik deze grafieken maakte, is de temperatuur over de hele aarde alweer 0,22 graad gestegen. Dat lijkt weinig. Maar als je werkelijk beseft hoeveel energie daarvoor nodig is (en hoeveel er in zee/aarde gaat zitten) krijg je kippenvel. Ik snap niet dat niet iedereen met een beetje inzicht daar van wakker ligt.

Nu, na al die jaren, is de meerwaarde van deze grafiek maandelijks te publiceren weg. De mensen die het inzien, doen dat al een tijdje. De mensen die ontkennen, ontkennen gewoon dat ze ontkennen, daar verandert geen enkele op feiten gebaseerde grafiek ene jota aan.

Maar wat belangrijker is, de mensen op de plekken waar het beste gestuurd kan worden, lijken zich er nauwelijks wat van aan te trekken. Niet zozeer van mijn werk, dat had ik niet verwacht, maar van de enorme hoeveelheid overweldigend bewijs inmiddels. Het blijft bij grote woorden, grote voornemens, grote beloftes en kleine acties. Hier in Nederland en in een groot deel van de wereld. Zie ook de recente COP in Egypte. Slechts in een paar landen wordt echt vaart gezet.

En zelfs de energiecrisis die we nu hebben als gevolg van onze niet aflatende verslaving aan fossiel van foute regimes, leidt nauwelijks tot de snelle en volledige omslag die nodig is. Daar helpt kennelijk geen enkele grafiek bij.

Dus voor mij tijd om te kijken naar andere manieren waarmee ik nog wel kan helpen die verandering te versnellen.

Niet dat ik geen grafieken meer maak. Alleen niet meer deze reeks. Alle losse grafieken van de datasets staan voorlopig hier altijd actueel op een rijtje.

Voor nu dank ik iedereen die deze reeks aandacht heeft gegeven en alle mensen waarmee ik onder de posts goede discussies heb kunnen aangaan. Ik heb er ook veel van geleerd. Tot elders.



Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut5 (5.0.1), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).

Individuele grafieken van genoemde datasets zijn hier te vinden.