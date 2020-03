Virus valt rechtsstaat aan

We vieren dit jaar niet voor niets 75 jaar vrijheid, moeten al die mensen die een loopje namen met de corona-maatregelen hebben gedacht. Reken maar dat als het dankzij hen tot een volledige ‘lock down’ komt, er een paar zullen roepen: Dictatuur!

En alsof de staat ieders zonnige gedachten bespiedde, zond NL-alert gisteren een noodwaarschuwing uit: Volg instructies Rijksoverheid op! Dus hup, weg van dat strand, keer om bij dat bos, rechtsomkeer bij die speeltuin, ga je huizen in en blijf daar!

Het toenemend aantal slachtoffers bewijst dat vooral de dictatuur van het coronavirus regeert. De afgekondigde ‘dringende adviezen’ (want zijn het nou wel echte maatregelen?) zijn slechts een weinig revolutionair antwoord daar op. En in sneller tempo dan ze werden ingevoerd lezen we her en der de commentaren op die maatregelen.

Rechtsstaat aangepast om volksgezondheid te verdedigen

“Uit lijfsbehoud is de burger bereid om soevereiniteit op te geven en de staat ruimte te bieden“, schrijft het NRC in een commentaar (kunnen trouwens die betaalmuren niet tijdelijk opgeheven worden?). Dat de rechtsstaat wordt aangepast om de volksgezondheid te verdedigen is één ding, er op vertrouwen dat die rechtsstaat deze crisis ongeschonden zal overleven is een ander. Waakzaamheid geboden, aldus het NRC.

Wie met een beroep op grondwettelijke rechten en vrijheden toch wil gaan en staan waar hij/zij wil (artikel II-45), toch kerkdiensten wil houden (artikel 6) of meent dat het recht tot vereniging (artikel 8) niet zonder samenscholing der verenigingsleden (artikel 9) kan, kan alleen al op grond van de kleine lettertjes tegen worden gehouden: De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid.

De overheid kan met hoofdstuk V van de Wet publieke gezondheid in de hand al maatregelen nemen om de verspreiding van een ziekte te voorkomen. Individuen mogen in quarantaine worden geïsoleerd, het recht op vereniging kan worden beperkt, om er maar eens twee te noemen.

De noodverordeningen die nog lang niet tot in de puntjes worden gehandhaafd vloeien voort uit die wetgeving.

Rechtstaat wordt getest

De uitzonderlijke noodsituatie is niet alleen een testcase voor het vermogen van regering én burgers hoe een gezondheidscrisis te boven te komen, het is tevens een testcase voor de rechtsstaat. In hoeverre worden andere wetten buiten werking gesteld en verhoudt zich dat op een juiste manier met het gestelde doel: he beperken van de gezondheidsschade voor heel het land.

Neem bijvoorbeeld maatregelen bij instellingen waar mensen om diverse redenen noodgedwongen bij elkaar zijn. Verpleegtehuizen en kleinschalige woonvormen zijn op slot gegaan, familie mag er niet (of zeer beperkt) meer bij.

In gevangenissen worden mensen geïsoleerd, maar komt daar de normaal gesproken procedure kijken? Ook zijn er vraagtekens te zetten bij de maatregelen die nu getroffen worden bij mensen in vreemdelingendetentie.

Dat gaat dan nog om groepen waar al controle over was. Het valt, ook in juridische zin, te begrijpen dat er bij de overheid de nodige huiver is verdergaande vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen aan alle individuen die niet in zulk situaties zitten.

Noodtoestand?

Geen algehele of beperkte noodtoestand dus. Maar hoe lang kan Nederland achterblijven bij landen die al eerder de noodtoestand afkondigden, gehandhaafd door politie en leger? Misschien moeten we ons toch maar voorbereiden op de uitvoering van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden om al vast te weten wat kan en wat mag.

Het is in ieder geval al bijna onmogelijk geworden naar de rechter stappen als je iets niet in de haak vindt. De overheid zou er goed aan doen niet alleen de RIVM informatie transparant te houden, maar ons ook te verwittigen aan welke wetgeving nu uitvoering wordt gegeven.

75 jaar vrijheid wordt door een virus aangevallen. Laat dat de enige aanval zijn.