Handhaving corona-maatregelen

NIEUWS - Nu alle 25 veiligheidsregio’s een noodverordening hebben ondertekend (en waarvan op de websites van regio Amsterdam-Amstelland en Limburg-Noord nog steeds niets is van te zien), lijkt er eenduidigheid te zijn voor heel het land.

In ieder geval hebben alle gepubliceerde noodverordeningen nu dezelfde tekst, die aansluit bij de maatregelen die het kabinet vorige week donderdag en afgelopen zondag afkondigde. Gaan de gemeenten in de veiligheidsregio’s ook dezelfde uitvoering aan de maatregelen geven en handhaven ze de verordening ook op eenzelfde wijze?

Dat zal de komende tijd blijken, maar afgaande op de eerste berichten valt te verwachten dat de aanpak en handhaving divers zal zijn. Het is aannemelijk dat Ruttes oproep “We moeten dit met z’n allen doen”, door bestuurders én burgers vooral naar eigen inzicht zal worden ingevuld.

Weekmarkten

Eenduidigheid in ieder geval wat betreft weekmarkten? Boodschappen doen is immers niet verboden, winkels worden nog niet gesloten, dus het zou discriminerend zijn weekmarkten wel te verbieden. Maar hoe handhaaft met de ‘niet meer dan 100 mensen’-regel? Hoe wordt er op toegezien dat bezoekers een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen?

Voor de weekmarkten in Drenthe gaan wat scherpere regels gelden, maar worden nog niet verboden. Maar andere markten en braderieën waar meer dan honderd personen samenkomen zin wel met onmiddellijke ingang verboden.

Ook de burgemeester van Leiden denkt dat de weekmarkt door kan gaan. Ook al valt te verwachten dar er op zulke plekken meer dan 100 mensen tegelijkertijd zullen rondlopen en een onderlinge afstand van 1 tot 1,5 meter amper is bereiken.

In Zutphen, waar al vanaf 13 maart een noodverordening gold, liet de markt doorgaan.

Bruiloften

Al vanaf de eerste noodverordeningen (13 maart) werd, met souplesse, gehandhaafd op bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen aanwezig waren. In Druten en Westervoort greep politie in bij bruiloftsfeesten waar meer dan 100 gasten aanwezig waren. In beide gevallen mocht het feest worden voortgezet toen het aantal aanwezigen onder de honderd uitkwam.

In Den Haag maakte de politie zondagavond een einde aan een bruiloft. De zaaleigenaar dacht rekening gehouden te hebben met de maatregelen door de gasten te verspreiden over een aantal zalen, zodat er per zaal minder dan honderd gasten waren, maar daar dacht de politie anders over. De bruiloftsgasten hebben de zaak op hun gemak verlaten en rond 21 uur was het feest ten einde.

De kroeg en de kerk

Die ‘verdeel-en-ontduik’ tactiek wilden enkele kerken ook toepassen. Onder andere de Hersteld Hervormde Gemeente Nederhemert wilde afgelopen zondag vier diensten in de kerk en in het kerkelijk centrum houden, zodat elke dienst tweehonderd mensen (100 per zaal) kon worden bijgewoond.

De Veiligheidsregio en de burgemeester zagen het kerkelijk centrum, dat aan de kerk is vast gebouwd en de kerk echter als één gebouw en verboden die tactiek.

Nadat zondag het kabinet de aanvullende maatregelen bekend had gemaakt, gingen in Deventer handhavers en politie de zaken langs om de horeca “leeg te vegen”. Naar verluidt is dat is vlot en soepeltjes verlopen.

Noodtoestandcriminaliteit

We hebben nog geen berichten gezien dat noodtoestandcriminelen zijn opgepakt. Want er blijven altijd figuren misbruik maken van een ongebruikelijke situatie. Het lijkt tot nu toe om “kleine criminaliteit” te gaan, die evengoed sterk a-sociaal mag heten.

Al begin maart circuleerden berichten over mondkapjes en handgels die uit ziekenhuizen (o.a. in Den Bosch) werden gestolen. Recentelijk was het ook in Deventer raak en het ziekenhuis doet aangifte.

Nu blijkt dat veelal om bezoekers en patiënten te gaan, die van de gelegenheid gebruik maken dief te worden en het zal weinig zin hebben ze te vragen de meegenomen spullen in te leveren bij de Friese huisartsen die een noodoproep doen om aan mondmaskers te komen.

Van een echte misdadige orde zijn de her en der opduikende babbeltrucs of misleidende briefjes die in de brievenbussen worden gedaan. In Kaag en Braassem is een op gemeentepapier afgedrukte brief aangetroffen, waarin inwoners werden geattendeerd op de mogelijkheid voedselpakketten te kopen omdat de supermarkt gesloten zouden worden.

Een wel heel vervelende truc, want zo iets versterkt ook eventueel wantrouwen jegens wel goedbedoelde briefjes van mensen die buurtgenoten willen helpen.

Hoe dan ook, aan handhaving zullen de veiligheidsregio’s nog hun handen vol krijgen en het is nog afwachten in welke mate en vorm dat in praktijk zal gaan. Komt u iets op dat gebied tegen? Zelf iets meegemaakt? We zien het graag in de reactie hieronder terug.