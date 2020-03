Nadat afgelopen donderdag al een verbod op bijeenkomsten met honderd of meer mensen was afgekondigd, volgde gisteren ook de maatregel tot sluiting van alle horeca. We kunnen wel spreken van een noodtoestand. Of premier Rutte dat ook zo zal benoemen in de aangekondigde toespraak, wachten we af.

Is er nu krachtens de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden sprake van een beperkte noodtoestand of een algemene noodtoestand? In ieder geval lijkt nu een situatie te zijn ontstaan waarbij de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag van toepassing is. Een wet waarvan de uitvoering ligt bij ministers, commissarissen van de koning en burgemeesters.

In de praktijk zullen de 25 veiligheidsregio’s voor uitvoering en handhaving moeten zorgen. Al vanaf donderdag stelden een aantal van hen noodverordeningen in of regelden maatregelen per officieel besluit. Het leidde ook al tot de eerste handhavende stappen.

Omdat de maatregelen onze bewegingsvrijheid flink aan banden legt en er sancties opgelegd kunnen worden als we ons niet aan die maatregelen houden, is transparantie natuurlijk geboden. We hebben eens uitgezocht welke 25 veiligheidsregio’s een noodverordening of besluit kenbaar hebben gemaakt en hoe vlot u die kunt vinden (op basis van informatie die bij ons op zondag 23.00 uur bekend was). Kijkt u eens bij uw veiligheidsregio in dit overzicht:



Groningen – Geen verordening of besluit; wel een bericht over de aanvullende maatregelen van het kabinet.

Friesland – Geen verordening of besluit maar een verklaring.

Drenthe – Besluit (geen verordening) met één klik direct in te zien.

IJsselland – Geen verordening of besluit maar artikeltje over maatregelen Rijk.

Twente – met een 1 klik naar noodverordening.

Noord- en Oost Gelderland – met een 1 klik naar noodverordening.

Gelderland-Midden – met een 1 klik naar noodverordening en aanwijzingsbesluit ambtenaren.

Gelderland-Zuid – met 1 klik naar noodverordening.

Utrecht – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan

Noord-Holland-Noord – op voorpagina staat een afbeelding waarin te zien is dat er een besluit is. Met een klik op de afbeelding kom je bij info van de Rijksoverheid

Zaanstreek-Waterland – hier naar beneden scrollen om een stukje te zien over de publicatie van het besluit.

Kennemerland – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan.

Amsterdam-Amstelland – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan.

Gooi- en Vechtstreek – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan.

Haaglanden – met 1 klik naar noodverordening.

Hollands Midden – onder kopje ‘Nieuws’(links op pagina), tweede item aanklikken en letterlijke tekst noodverordening is meteen te lezen.

Rotterdam-Rijnmond – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan.

Zuid-Holland Zuid – met een 1 klik naar noodverordening.

Zeeland – hier moet je op deze pagina een eind naar beneden scrollen om een link naar de noodverordening te vinden.

Midden- en West-Brabant – links naar noodverordening en de aanwijzing evenementen afgelasten staan rechts op deze pagina.

Brabant-Noord – in 2 stappen bij downloadlink van de verordening.

Brabant-Zuidoost – met 1 klik naar noodverordening.

Limburg-Noord – Heeft op zondag 15 maart 23: 00 uur geen verordening op website staan.

Heeft op zondag 15 maart 21: 33 uur geen verordening op website staan

Zuid-Limburg – geen verordening of besluit te bekennen.

Flevoland – even naar beneden scrollen en dan staat er een stukje met een download lonk naar de verordening.