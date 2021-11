Varend ontgassen volop in het nieuws

Vanavond bij ‘De Hofbar’(PowNed, NPO 2, 22.10 uur) een topic over varend ontgassen. De redactie van De Hofbar heeft dankbaar gebruik gemaakt van Sargasso’s dossier ‘varend ontgassen’.

Dat dossier is tot stand gekomen dankzij Krispijn Beek, onze redacteur met kennis van zaken op dat gebied. Alvast inlezen alvorens je de uitzending gaat zien? Blader eens door het dossier ‘ontgassen’.

Waar gaat het om?

Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading ontgassen hun tanks. Als een lading is gelost, blijft restlading achter. Schepen ontgassen dit restant als het schip op weg is naar nieuwe lading. Daar komen giftige dampen bij vrij, die luchtverontreinigend en kankerverwekkend kunnen zijn. Oplossing: met ontgasinstallaties op de wal of op het schip kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast.

In een voorlopig laatste artikel (21 december 2020) zette Krispijn Beek de successen op een rij die, in de tien jaren dat hij met deze materie bezig was, zijn behaald.

Laatste nieuwtjes

Het onderwerp is de laatste tijd weer volop in het nieuws. In Zeeland mag langs het Kanaal Gent – Terneuzen op sommige plaatsen wel, op andere weer niet ontgast worden. Voor de zoveelste keer roept een lokale volksvertegenwoordiger op tot een algeheel verbod op varend ontgassen.

In 2019 noemde Krispijn Beek Zeeland het gedoogwalhalla voor de binnenvaart. De minister van Infrastructuur en Waterstaat wees de corridor tussen Antwerpen en Rotterdam, lees Zeeland, aan als gedoogzone voor varend ontgassen.

Ook in Flevoland heeft men er genoeg van. Gedeputeerde Cora Smelik zei 10 november tijdens een debat over het ontgassen van schepen voor de Flevolandse kust dat ze vandaag hierover een gesprek zal hebben met demissionair minister Barbara Visser in gesprek. Ook liet ze weten dat ze dan een oplossing zal eisen en daarbij ook namens alle betrokken provincies zal spreken.

De provincie Flevoland heeft, vooruitlopend op een landelijk verbod, zelf al een verbod in gesteld. Handhaving lukt echter niet zo goed wegens gebrek aan voldoende middelen. Ook is er onenigheid waar de provincie en waar het Rijk verantwoordelijk voor de handhaving is.

Verbod laat op zich wachten

Hoewel het kabinet ook een landelijk verbod wil, is het nog lang niet zo ver. Het kabinet wil niet afwijken van het CDNI verdrag (EU Scheepsafvalstoffenverdrag) omdat in het verdrag is bepaald dat de regels in gezamenlijkheid van kracht moeten worden. Dit om te voorkomen dat schepen uitwijken naar een land dat nog geen verbod kent.

Het wachten is dus tot alle landen het verdrag hebben geratificeerd. België, Frankrijk en Zwitserland zijn daar behoorlijk traag mee. Het ziet er nu naar uit dat een landelijk verbod niet eerder dan in 2023 ingesteld zou kunnen worden.