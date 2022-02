Steun voor vrede in Oekraïne

Snel na de Russische inval in Oekraïne kwamen wereldwijd acties en bijeenkomsten opgang om te protesteren tegen de oorlog en om solidariteit te betuigen met de Oekraïense burgers. Ook in Rusland gingen mensen de straat op om tegen de oorlog en Poetin te demonstreren.

In Rusland werden al duizenden betogers opgepakt. Onder andere in Sint Petersburg en Moskou. In Nederland worden vandaag en morgen opnieuw een aantal acties gehouden.

Naast wat u kunt betekenen via giro 999 of het Rode Kruis, kunt u de betekenis van al die bijeenkomsten versterken. Hoe massaler de bijeenkomsten hier en elders in de wereld zijn, hoe meer ze als steun zullen worden ervaren door de burgers in Oekraïne en Rusland.

Vandaag

Hengelo:

Op het Evenementenplein bij het gemeentehuis is vanaf 11.00 uur een ‘stiltekring’ waaraan diverse organisaties en partijen uit Hengelo aan deelnemen. Ook de gemeente Hengelo zelf werkt daaraan mee.

Enschede:

Op de Oude Markt, vanaf 13.00 uur solidariteitsbetuiging met Oekraïne.

(bron: Tubantia)

Zondag

Amsterdam:

Van 14.00 tot 16.00 uur bijeenkomst op de Dam. De gemeente heeft de meerdere organisaties die iet willen doen gevraagd hun programma’s te combineren (bron: Parool).

Groningen:

De Groningse afdeling van Lux Europae organiseert aanstaande zondag een vredesdemonstratie op de Grote Markt. De bijeenkomst begint om 14:00 uur (bronnen: OogTV en Sikkom).

Heerlen:

Om 13.00 uur demonstratie, gevold door een vredesmars door het centrum van Heerlen (bron: De Limburger).

Maandag

Net over de grens, in Keulen, zullen er vredesdemonstraties op pleinen in de binnenstad worden gehouden, in plaats van het geplande centrale carnavalsfeest.

Dagblad ‘De Limburger’ wist ook te melden dat de WDR (Westdeutscher Rundfunk) besloten heeft alle carnavalsuitzendingen op radio en televisie te schrappen vanwege de oorlog in Oekraïne.

En verder

Opvang in de regio zien wij als een opvang in Europa.

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat iets verder dan een steunbetuiging. De gemeente wil Oekraïense vluchtelingen opvangen als dat nodig is. De wethouder ziet dit als ‘opvang in de regio’ omdat Oekraïne een Europees land is.

Is uw gemeente ook al zo ver?

Is er vandaag of in de komende dagen bij u in de buurt een bijeenkomst, demonstratie, vredesmars of wat dan ook, we zien ze graag hier in de reacties gemeld.