Recordhouder Rutte

COLUMN - “De kans is erg klein dat Rutte IV binnen 196 dagen ergens over valt“, schreven we in januari 2022. Het zijn 543 dagen geworden.

In het Kamerdebat van gisteren betoonden alle fractievoorzitters, op twee na, hun respect voor Ruttes inzet voor het land. Maar niemand kwam op het idee hem te feliciteren met een nieuw gevestigd record.

Zijn lijstje records was al imposant. Van alle premiers sinds 1945 is Rutte de langstzittende MP, telt hij de meeste dagen als demissionair premier, volbracht hij de langste kabinetsformatie, heeft de meest opgestapte bewindslieden op zijn naam staan, keek tegen de meeste moties van wantrouwen aan, maakte de meeste excuses en was verantwoordelijk voor de wolligste Troonrede ooit.

Alle twijfel of Rutte met deze zeven met dat lijstje ook de meeste records op zijn naam heeft staan, kan overboord Het worden er acht. Het is hem gelukt in de top 3 MP’s te komen die het vaakst hun kabinet zagen vallen.

Van alle 28 kabinetten sinds 1945, maakten 19 een crisis mee die 17 keer (61%) leidden tot de val van een kabinet. Kabinetten onder leiding van Drees, Balkenende en nu Rutte zijn bij elk van hen drie keer gesneuveld.

De ranglijst. Links het aantal kabinetten, rechts het aantal gevallen kabinetten, met het percentage op de 17 gevallen kabinetten.

4 Rutte 3 18% 4 Balkenende 3 18% 3 Drees 3 18% 2 Kok 1 6% 3 Lubbers 1 6% 3 Van Agt 1 6% 1 Den Uyl 1 6% 2 Biesheuvel 1 6% 1 Cals 1 6% 1 Marijnen 1 6% 1 De Quay 1 6%

Het aantal records is een prestatie op zich en daarmee record nummer negen.

Misschien zegt u nu dat we vergeten zijn dat Rutte de MP is met de meest niet-actieve herinneringen. Anders gezegd: de premier met het slechtste geheugen. Dat zou record nummer tien zijn. We hebben daar echter geen lijst van kunnen maken. Als u zo’n lijst wel heeft, houden wij ons aanbevolen.