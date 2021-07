Excuuspolitiek

Excuses? Het lijkt wel of de minister-president der Lage Landen er geen genoeg van kan krijgen. Zou hij zijn volgende blunder alweer aan het voorbereiden zijn om ook een record te vestigen als excuuspremier?

Ruttes staat van dienst als spijtbetuiger.

16 augustus 2011: ‘Ongelukkig’. Zo betitelde premier Mark Rutte vandaag in de Tweede Kamer zijn communicatie na de laatste Europese top en hij bood zijn excuses aan voor de verwarring die is ontstaan na de presentatie van het steunpakket aan het noodlijdende Griekenland.

12 november 2012: Premier en VVD-leider Mark Rutte heeft maandagavond zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verwarring die is ontstaan over de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie en de gevolgen daarvan voor de koopkracht. ‘Ik heb een fout gemaakt’, zei Rutte en werd daarmee nummer 1 op de Sorrylijst 2012.

28 september 2013: Premier Mark Rutte heeft zijn excuses aangeboden aan de PvdA voor het op het laatste moment intrekken van steun voor een motie die werd ingediend door GroenLinks en PvdA.

29 maart 2014: Mark Rutte heeft zich tegen minister-president van Curaçao Ivar Asjes verontschuldigd voor zijn curieuze uitspraken over Zwarte Piet. Zijn opmerking dat zijn ‘vrienden op de Nederlandse Antillen’ blij zijn met het sinterklaasfeest ‘omdat zij hun gezicht niet hoeven te schminken’, is op de Antillen niet goed gevallen.

27 augustus 2016: In een interview met De Telegraaf zegt de politicus ‘sorry’ tegen VVD-stemmers en de rest van Nederland, voor het verbreken van verkiezingsbeloftes.

22 december 2016: Alweer in de top-3 van de Sorrylijst voor excuses van 2016 voor het niet waarmaken van zijn verkiezingsbeloftes en de politie (voor de onterechte aanhouding van rapper Typhoon).

14 januari 2018: Rutte trekt boetekleed aan: “Wij hebben diep spijt en maken excuses voor het feit dat de veiligheid in Groningen zo lang geen hoofdrol heeft gespeeld in de discussie.”

4 juni 2019: Tijdens Kamerdebat over de gaswinning in de provincie Groningen biedt Rutte wederom zijn excuses aangeboden voor de aardbevingsproblematiek.

“Wat er in Groningen nu gebeurt, wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. Maar ook wat er de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemeende excuses aan.”

15 november 2019: Rutte beidt excuses aan omdat hij tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer op het schermpje van zijn telefoon zat te turen.

20 januari 2020: De premier bood, samen met minister Hoekstra, voor een volle zaal zijn excuses aan over de toeslagenaffaire.

15 oktober 2020: Na felle kritiek vanuit de kamer gaf Rutte toe dat er fouten zijn gemaakt in het coronabeleid.

27 november 2020: Premier Mark Rutte bood donderdag opnieuw zijn excuses aan voor de toeslagenaffaire. “Een verschrikkelijk ongeluk,” zei de premier tegen de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

19 januari 2021: Rutte excuseert zich dat de Tweede Kamer te weinig informatie kreeg. Rutte ziet de toeslagenaffaire als één van de twee grote smetten op zijn tienjarige premierschap. “Dit zijn dingen waar ik me voor schaam.” De trage afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen is de andere smet.

2 april 2021: Rutte maakt excuus over opmerking Omtzigt en over “een niet gevraagd telefoontje van iemand die via via had gehoord…”.

12 juli 2021: Rutte biedt excuses aan voor inschattingsfout coronaversoepelingen.

Alle bewijsmateriaal ligt nu wel op tafel om de sollicitant voor het volgende premierschap nu dan toch echt eens af te wijzen. Als drie keer geen scheepsrecht is, dan toch wel vijftien excuses in elf haar tijd?