Recensie Zomergasten met Sevdaliza

COLUMN, RECENSIE - Tot drie weken geleden had ik nog nooit van Sifan Hassan gehoord. Tot drie dagen geleden had ik nog nooit van Sevdaliza gehoord. Zonder de Olympische Spelen had ik waarschijnlijk nog steeds niet van Sifan Hassan gehoord. Zonder Zomergasten nog steeds niet van Sevdaliza.

(Van de Snollebollekes had ik overigens wel gehoord. Maar dat terzijde.)

Zegt dat iets over mij? Ongetwijfeld. Maar het zegt volgens mij vooral iets over Nederland. Sifan Hassan is niet bekend in Nederland omdat atletiek in Nederland alleen bestaat als de Olympische Spelen bezig zijn. Sevdaliza is niet bekend in Nederland omdat er naast de Snollebollekes nu eenmaal niet al te veel kan bestaan.

In een groot deel van de rest van de wereld is Sevdaliza daarentegen wereldberoemd. Haar nummers zijn miljoenen keren beluisterd, haar video’s honderdduizenden keren bekeken. In de voorbereiding van Zomergasten met Sevdaliza heb ik een aantal van haar video’s tot mij genomen. Om eerlijk te zijn: zowel de muziek als de video’s van Sevdaliza vallen niet allemaal binnen de grenzen van mijn smaak, ook al zijn die grenzen (vind ik zelf althans) behoorlijk rekbaar. De video’s die ik heb gezien zijn me te bombastisch. Haar muziekstijl zag ik omschreven als futuristische r&b. Het gevoel dat mij wel vaker met dit genre bekruipt: wanneer begint het nummer nou? De nummers die ik van Sevdaliza zag, hadden een belofte in zich die maar niet werd ingelost. Dat levert bij mij een gevoel van frustratie op.

Zoals sommige van haar nummers mij tot aan het einde toe het gevoel geven dat ze nog moeten beginnen, zo had ik dat ook met deze aflevering van Zomergasten. Het kwam maar niet echt op gang.

Dat kwam deels denk ik doordat Sevdaliza niet altijd even eenvoudig de woorden kon vinden voor wat ze wilde zeggen. Ze had zichzelf denk ik voorgenomen om de avond naar een hoog filosofisch niveau tillen en grote onderwerpen aan te snijden. Zelfs De Zin Van Het Leven werd niet geschuwd. Dit laatste in een fragment waarin podcastmaker Joe Rogan in gesprek was met ondernemer Naval Ravikant. Die laatste legde vrij soepeltjes uit waarom de vraag ‘wat is de zin van het leven?’ vele malen interessanter is dan elk mogelijk antwoord. Maar zo makkelijk en concreet als Ravikant formuleert, zo moeizaam en abstract deed Sevdaliza dat.

Dat lag denk ik ook aan presentatrice Janine Abbring die (begrijpelijkerwijs) mee ging in de filosofische behoeftes van haar gast. Ze bleek alleen niet altijd in staat om vaagheden minder vaag te maken. Noch om ze wat persoonlijker te maken. Wat dat betreft was het fijn geweest om het levensverhaal van Sevdaliza een prominentere rol te laten spelen. Eerder die dag had ik, ook om deze zomergast wat beter te leren kennen, naar de aflevering van Nooit Meer Slapen geluisterd waarin Lotje IJzermans sprak met Sevdaliza. Uit dat interview begreep ik dat Sevdaliza nadat ze eerst basketballer en vervolgens marketingmanager was geweest, voelde dat er meer in haar zat. Hoewel ze nooit eerder muziek had gemaakt, heeft ze toen besloten muziek te gaan maken. Ze had een idee in haar hoofd. En is mensen gaan zoeken die haar konden helpen dat idee te realiseren. En omdat ze die niet kon vinden, heeft ze het zichzelf maar eigen gemaakt.

Verdomme, dacht ik bij mezelf toen ik dit beluisterde, dat kan weleens een interessante aflevering worden vanavond! Maar waar het Lotje IJzermans en Sevdaliza wel tot een soepel gesprek kwamen, lukte Janine Abbring en Sevdaliza dat niet echt. Het persoonlijke verhaal van Sevdaliza kwam wel aan bod, maar het was al te fragmentarisch. Het was dat ik eerder die dag al het nodige had meegekregen, anders weet ik niet of het me gelukt was om de puzzel te leggen. Los daarvan had ik wel wat meer willen weten over de unieke weg die ze heeft afgelegd en die tot zo’n groot succes heeft geleid. Nooit Meer Slapen duurt een uur, Zomergasten drie uur.

Gelukkig had Sevdaliza genoeg interessante fragmenten meegenomen om me te ontroeren of te verrassen. De ogen van de Turkse man in Voir La Mer die een paar seconden daarvoor voor het eerst in zijn leven de zee zag. Serena Williams die zich onrechtvaardig bejegend voelt door de scheidsrechter tijdens de finale van de US Open tegen Naomi Osaka. Bobby McFerrin en Richard Bona die een beetje virtuoos zitten te jammen. De aangrijpende clip van Paolo Nutini. En de tekenfilm van Salvador Dali en Walt Disney die in 1946 was begonnen en in 2003 was afgemaakt. Het commentaar van Sevdaliza op deze film was exemplarisch. Ze vond het interessant dat elementen van de kunst van Dali als een soort props werden gebruikt. Want dat was precies zoals creativiteit werkt. Of zoiets. Ik vermoed dat ze het in haar hoofd heel goed had geformuleerd, maar het kwam er niet uit.

‘De innerlijke wereld is de grote wereld’, zei iemand in Rumi: Poet of the Heart, een documentaire over de soefiedichter Jalal ad-Din Rumi. Die innerlijke wereld probeerde Sevdaliza in al z’n grootsheid onder woorden te brengen. Alles wat er in haar leeft, alle lagen die zij in zichzelf ziet, de vrijheid die ze ervaart. Maar pas toen ze begon te vertellen over haar achtergrond (over haar vlucht uit Iran waar ze zich niks van kan herinneren, over haar vader die zwarte komedies schrijft die ze niet kan lezen omdat ze geen Farsi beheerst, over haar moeder die een vorm van transcendente meditatie beoefent die het soefisme met kwantumfysica verenigt) leek ze zich te ontspannen en kwam er een beetje vaart in het gesprek. Daarna volgde een van de hoogtepunten van de avond: een fragment uit Willems Kantine, over een Rotterdamse volkskroeg waarin een voormalige cowboy door z’n huurbaas tyfushoer wordt genoemd omdat hij ‘m geen tweehonderd euro kan betalen (als ik de ruzie goed begreep). Na de kroeg volgden de vluchtelingen op Lesbos, gefilmd door Ai Weiwei. Zelf was ze natuurlijk ooit ook vluchteling. Vandaar wellicht dat haar muziek zo aanslaat in landen waar conflicten zijn. Ze herkennen zich in de wereld die zij creëert. Janine Abbring vroeg of ze wel eens de behoefte voelde om explicieter te zijn in haar sociale protest. ‘Mijn zijn is een protest op zich’, zei ze. Toen Abbring erop wees dat ze met haar clip voor Darkest Hour toch best wel expliciet is, moest ze dat wel toegeven: ‘Ik bewandel vaak paden zonder dat ik het door heb.’

Ik had graag iets meer concrete verhalen gehoord over de paden die ze (al dan niet bewust) bewandeld had. Maar, zoals ze zelf zei: het is moeilijk om uit een vicieuze cirkel te stappen. Ze had ervoor gekozen om als een derwisj rond een aantal abstracte thema’s te tollen, het lukte echter maar moeilijk om echt los te komen en in extase te geraken. Van haar gesprek in Nooit Meer Slapen weet ik dat Sevdaliza zichzelf graag ziet als iemand die tegenstellingen verenigt. In haar muziek brengt ze traditionele invloeden en futuristische vergezichten samen. In haar video’s is ze kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze is Serena Williams én Naomi Osaka. Immers, zoals Naval Ravikant in het gesprek over De Zin Van Het Leven zei: elk mens is zowel oneindig verschillend van als onlosmakelijk verbonden met alles en iedereen. Het antwoord op elke grote vraag is een paradox.

De paradox van deze avond: juist door diepzinnig te willen zijn, bleef het aan de oppervlakte.