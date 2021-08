Zomergasten 2021 met Sevdaliza

Het is een bont gezelschap geworden, kondigde Janine Abbring aan bij de introductie van de Zomergasten 2021. We zagen al een architect, een schrijfster en een kinderpsychiater. Vanavond volgt zangeres, componist en producer Sevda Alizadeh.

Die omschrijving doet haar schromelijk tekort. Multitalent Sevdaliza is ook dichteres (tegenwoordig heet dat ‘spoken word’-kunstenaar) en danseres. Ze is ondernemer, want brengt haar muziek in eigen beheer uit (het label Twisted Elegance).

Tussen de bedrijven door schnabbelt ze als haute couture model bij modeontwerpers Iris van Herpen, Glenn Martens (Y/Project) en Marine Serre. Een volgende stap in haar ontwikkeling? Gaat ze een stijlicoon à la Madonna worden?

Voor ze definitief voor muziek en performance koos, bleek ze over nog meer talenten te beschikken. Ze was van 2006 tot 2010 ook een getalenteerde basketballer (de Nederlandse basketbalbond heeft haar statistieken nog).

Met haar master communicatiewetenschappen op zak werkte ze vanaf 2010 een tijdje voor Urbmath (onderzoekt gedrag en trends in grootstedelijke culturen) en schreef onder het pseudoniem TwistedE enkele bijdragen voor Marketingfacts.

Tegelijkertijd (2010 -2012) was ze projectmanager bij het HipHopHuis in Rotterdam, waar ze ‘Poetry Circle’ organiseerde, een project waar ‘spoken word’, rap, muziek en poëzie bij elkaar komt.

Dat mag wel het echte startpunt van haar muziekcarrière worden gezien. November 2012 brengt ze haar eerste EP uit: Zwart goud, nederlandstalige hiphop, waarvan we hier het nummer ‘Delfts Blauw’ laten horen

Aangekomen en gekomen in de ochtendauw.

Aandenken prijkt op m’n heup als delfts blauw.

Bont en Delftsblauw

Vergeleken met haar huidige werk klinkt het nogal pril. Evenals haar haar gedichten/spoken word, waarmee ze optrad bij ‘Poetry Circle’. Voor het boek ‘Geef me een potlood en ik ga tekenen’ (Dirk Monsma, 2012) werd ze geïnterviewd en bij de presentatie droeg ze haar gedicht ‘Vluchteling’ voor (hier de gehele tekst te lezen). Haar leidende motto was toen al aanwezig:

Ik ben een kind van de revolutie

Misschien verklaart dat mijn ambitie

Ik verlang elke dag opnieuw naar mezelf in een betere versie

Haar ‘betere versie’ lijkt ze inmiddels gevonden te hebben. Het is in ieder geval een succesvolle versie. Haar albums en videoclips worden internationaal zeer goed ontvangen. Dat geldt ook voor haar optredens, die beter ‘performances van visuele poëzie’ genoemd kunnen worden.

Ongetwijfeld zal Janine Abbring meer willen weten over Sevdaliza’s ontwikkeling van ‘kind van vluchtelingenouders’ naar succesvol internationaal geroemd artiest. Wat de VPRO betreft zijn dit de vijf redenen om te gaan kijken.

Vanavond om 20.20 uur weer op NPO 2 en via de livestream op NPO Start. Tijdens de uitzending hopen we ook uw reacties hieronder te mogen ontvangen en morgen verschijnt Sargasso’s Zomergastenrecensie.

Sluiten we af met ‘Oh my god’, de clip van Sevdaliza, waarin ze laat zien dat haat talent er al van jongs af aan in heeft gezeten. Voor ‘VPRO 3 voor 12’ vertelde ze waarom ze deze clip zo vorm gaf:

“Door die beelden kon ik in kleine details zien dat ik altijd al diegene was die ik nu ben. Ik ben pas echt begonnen met mijn muzikale carrière op mijn 25ste, ik heb niet altijd beseft dat die connectie met muziek, dans en performen al mijn hele leven aanwezig is.”

“Oh My God’ is geschreven als een reactie op Donald Trump’s inreisverbod voor moslims uit (o.a. Iran.