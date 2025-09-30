Quote du Jour | Terrorisme(???) in Nijmegen

QUOTE - Een fascinerend ooggetuigenverslag van een demonstratie verscheen gister op de site van het Nijmeegse universiteitsblad, VOX. Christenfundi’s kwamen demonstreren tegen abortus op de universiteit, een spontane tegendemonstratie ontstond, en wat er toen gebeurde… Hier volgen wat highlights uit het stuk:

Vol passie maar zonder geweld zongen we ‘Baas in eigen Buik’ (in 2025! zo retro) en ‘my body my choice‘, ‘wij zijn allemaal anti-fascisten’, ‘power to the people‘ en mijn favoriet: ‘Gay sex prevents abortion, have more gay sex‘. Ik maakte een geïmproviseerd bordje met mijn favoriete leus: “Show Some Love“.

…

Tot de politie aankondigde dat ‘de tegendemonstratie van antifa op last van de burgemeester verboden’ was [hier wordt verwezen naar een kader, waarin staat dat de gemeente ontkent dat de tegendemonstratie het label ‘antifa’ had gekregen – JB] en moest stoppen. Meteen daarna werd een deel van de aanwezigen, waaronder studenten die niks met de demonstratie te maken hadden maar op weg waren naar college, zonder waarschuwing omsingeld door een grote politiemacht met twee honden. Studenten waren bang: voor arrestaties, hondenbeten en wapenstokken – een reële angst gezien het escalerende politiegeweld op de campus van het afgelopen jaar.

…

Hoe het afliep? Een medewerker werd door een agent met hond volstrekt onnodig geslagen en veel mensen waren enorm geschrokken en kwaad door de intimidatie en willekeur van de hele actie. Wat nog verontrustender was, was het gebruik van het woord antifa door de politie om onze tegendemonstratie te labelen.

…

Dus nu ben ik, in de ogen van de politiek en de politie, een terrorist. Een wending om even bij stil te staan. Het voelt bizar. Verdrietig ook. Maar het is echt zo, volgens een Tweede Kamermeerderheid.

…

Als we geen fascisme willen, moeten we zelf in actie komen.

Mooie conclusie. En lees vooral het hele verslag (link in de eerste zin), meer dan de moeite waard.