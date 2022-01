Quote du Jour | Ongelijkheid

QUOTE - Een paar cijfers van Thomas Piketty die onze nieuwe regering ter harte zou moeten nemen naar aanleiding van het Wereld Ongelijkheidsrapport 2022 van Oxfam/Novib: ‘Om de sociale en milieutechnische gevaren die haar ondermijnen het hoofd te bieden zal de planeet meer dan ooit rekening moeten houden met de ongelijkheidsbreuklijnen die haar doorkruisen’, schreef hij in Le Monde (vertaald door 360 Magazine, januari 2022)

De algehele conclusie is dat de hyperconcentratie van vermogen, die tijdens de pandemie nog eens is verergerd, voor alle regio’s van de wereld geldt. Wereldwijd bezat de armste 50% in 2020 amper 2% van het totale privé-eigendom, terwijl de rijkste 10% 76% van het totaal bezat (…) In Europa is de situatie minder extreem [dan in bv. Latijns Amerika, Rusland, het Midden-Oosten en sub-Sahara Afrika] maar er is ook geen reden om de vlag te hijsen: de armste 50% bezit 4% van het totaal tegen 58% voor de rijkste 10%.

Wat te doen om deze verschillen kleiner te maken?

Idealiter zou je een herverdeling van het erfgoed moeten overwegen. Op zijn minst zouden fiscale cadeautjes aan de meest vermogenden moeten stoppen.

Verder bepleit Piketty een progressieve belasting op het nettovermogen. Een tweede vorm van ongelijkheid is die tussen mannen en vrouwen.

Wereldwijd toucheerden vrouwen in 2020 amper 35% van het totale arbeidsinkomen. Voor Europa is dat aandeel 38%, dus bij lange na niet de helft. Deze indicator (…) legt genadeloos bloot dat vrouwen minder toegang hebben tot dezelfde banen en arbeidsuren als mannen vanwege voortdurende vooroordelen en discriminatie en de geringe inspanningen van de overheid [voor betere banen] in sectoren waar vrouwen het sterkst vertegenwoordigd zijn.

En dan is er nog een derde ongelijkheid die de komende tijd op de agenda zal staan vanwege de kosten van de noodzakelijke klimaatmaatregelen. In plaats van de vergelijking van de CO2-uitstoot per land geeft het Ongelijkheidsrapport cijfers voor rijk en arm.