Quote du Jour | Een tussenkabinet?

QUOTE - Vandaag om 10.15 begint het debat over ‘hoe nu verder’ in de Tweede Kamer. Het gevallen kabinet is zoals jullie weten nogmaals gestruikeld, en het electorale draagvlak voor het achtergebleven deel is marginaal. Hoe nu verder? Voormalig topambtenaar Bernhard ter Haar die weet het wel:
Het is natuurlijk heel raar om in demissionaire periode een kabinetswisseling te organiseren, op basis van een (andere) meerderheid in het parlement, maar om de huidige ploeg te laten zitten is zeker niet minder raar. Staatsrechtelijk is er niets wat een kabinetswisseling in de weg staat. Er is het besef nodig bij de meerderheid van de Tweede Kamer dat Nederland zowel voor het binnenland als voor alle internationaal overleg ook in de demissionaire periode een capabel bestuur nodig heeft met voldoende politiek en maatschappelijk gezag.
Doorgaan met de huidige club, dat ziet hij niet zo zitten:
Als je in de week voor het afronden van alle begrotingsstukken je kabinet laat ontploffen heb je als voorzitter van de ministerraad je onbekwaamheid wel ruimschoots bewezen. Als je nu twee keer een kabinet verziekt zoals de VVD dat nu heeft gedaan, vergelijkbaar met de val van Rutte 4, heb je met je partij je kunsten als brokkenpiloot ook overtuigend neergezet. Na het vertrek van de NSC uit het kabinet blijft er een demissionair kabinet over dat op geen enkele manier nog kan bogen op voldoende politieke en maatschappelijke steun om het eigen bestaan te rechtvaardigen.
Reacties (5)
Eens dat wat er nog over is van het kabinet een veel te smalle basis in de tweede kamer heeft om nog door te gaan.
Maar welke meerderheid komt met een alternatief? Of, anders geformuleerd, voor welk alternatief is er een meerderheid te vinden? Helaas bestaat de meerderheid van de tweede kamer op dit moment uit rechtse politieke pyromanen, mede door het uiteenvallen van NSC, een situatie met groot risico op wetgevende ongelukken zoals de asielwetten.
Het bevriezen van de activiteiten van de kamer tot na de verkiezingen lijken me wel wat politieke concessies waard.
Is inderdaad ook een punt. ‘Saai stabiel breed midden dat weinig doet’ zou het best haalbare zijn, maar daar zijn de zetels niet of nauwelijks voor: dan moet de VVD weer opeens terug naar het midden (alleen al electoraal zie ik ze dat niet doen, maar ook niet ideologisch met de club die er nu zit), of het NSC moet het licht zien (maar om daar nou op te hopen…)
Ik reken NSC al bij de redelijke partijen, hoe gebrekkig ze soms ook opereren, ergens zit toch nog wat realiteitszin en principes verstopt.
Maar VVD is inderdaad het probleem; die houden zo lang mogelijk vast aan het pluche, die moet je er vanaf schrapen. Dat, meer nog dan rechtse ideologie, is hier het probleem denk ik.
Hier de livestream trouwens: https://nos.nl/livestream/2580003-kijk-mee-kamerdebat-over-politieke-situatie-na-vertrek-nsc-uit-kabinet
(al weet ik niet of ik mensen zou aanbevelen er naar te kijken. Deels is de verkiezingscampagne al begonnen, en deels slecht voor de bloeddruk)