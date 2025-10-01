Quote du Jour | Een Inspectie voor de wetenschap?

QUOTE - Wat? Nog een inspectie? Nog meer overheid en controle en bureaucratie? Nou ja, misschien wel ja. Kijk, we hebben het hier al vaker gehad over de schaduwkanten van het academisch bedrijf, zoals de publicatiedruk (publish or perish), de perverse effecten van het belang dat citatiescores en dergelijke hebben gekregen. De wetenschapsjournalist Stan van Pelt heeft er een heel boek over geschreven. In een interview met VOX geeft hij veel interessante inzichten, waaronder een aanzet voor een oplossing: een Inspectie voor de wetenschap:

‘Ja, ik pleit voor een beter controlesysteem. Allerlei beroepsgroepen die we belangrijk vinden, hebben inspecties. Denk aan de Voedsel- en warenautoriteit of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Waarom heeft de wetenschap niet zoiets? Dat er af en toe eens iemand langskomt om te vragen hoe je data eruitzien en welke analyses je precies hebt gedaan. Als je in de analogie van de sport wilt blijven: waarom gebruiken wielrenners doping? Omdat ze de beste willen zijn, en vanwege die heftige competitie gaan ze hun boekje te buiten. Wetenschappers willen ook scoren en zoeken de grenzen op. Binnen het wielrennen zijn daarom dopingcontroles ingevoerd: elke dag kan er iemand voor je deur staan om je urine te controleren. Zo extreem hoeft het niet te worden binnen de wetenschap, maar het zou goed zijn als onderzoekers vaker denken “hé, ik moet wel zorgen dat ik de zaken netjes op orde heb”.’