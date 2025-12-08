Quote du Jour | Bouwtoezicht

QUOTE - Dit kan alleen maar goed gaan!

De oorsprong van de privatisering van het bouwtoezicht ligt in 2008, nog in de tijd van de Balkenende-kabinetten. De Commissie Fundamentele Verkenning Bouw, onder leiding van Sybilla Dekker, voormalig VVD-minister van Volkshuisvesting (VROM), had als ‘sturingsfilosofie’: ‘privaat wat kan, publiek wat moet’. Ze zette in op deregulering en marktwerking, en pleitte ervoor bouwers zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van hun werk.

In dit mooie artikel op Binnenlands Bestuur is te lezen wat de vruchten zijn van het door de markt laten organiseren van het toezicht op zichzelf. Omdat we hier in een grijs verleden nog wel eens een serietje hebben gewijd aan de zegeningen van het hoger onderwijs zelf de kwaliteit van het hoger onderwijs laten controleren, is dit wellicht ook wel interessant voor jullie lezers hier. Om een tipje van de sluier op te lichten:

Dat ook de vrees voor problemen is toegenomen, komt met name doordat ambtenaren zien dat kwaliteitsborgers vaak niet op de bouwplaats komen, maar vanachter het bureau hun toezichthoudende werk doen. Dat doen ze dan aan de hand van bouwfoto’s die aannemers hen aanleveren. Van de ambtenaren zegt 53 procent in de enquête dat het ‘vaak’ zo is dat een kwaliteitsborger nooit op de bouwplaats is geweest. Nog eens 33 procent zegt: ‘soms’. Twee derde van de ambtenaren vindt dat het nieuwe stelsel leidt tot een ‘race to the bottom’. Kwaliteitsborgers concurreren op prijs. Een controleur die alleen werkt met fotovalidatie, is goedkoper dan een kwaliteitsborger die zelf de bouwplaats betreedt.

Ik voel me een stuk veiliger nu ik weet dat ‘de markt’ het op aan het lossen is, in plaats van die verdraaide overheid! U ook?