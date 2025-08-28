Quote du jour | Beleid voor kwetsbare inwoners

QUOTE - Een nieuw proefschrift, dat betekent nieuwe wetenschappelijke inzichten. Altijd leuk! Sanne Verra promoveert binnenkort aan de Universiteit Utrecht op sociaaleconomische verschillen in gezondheid en de beleidsvoorkeuren van burgers. Binnenlands Bestuur schrijft daarover:

Verra onderzocht of er sociaaleconomische verschillen zijn in steun voor een brede set beleidsmaatregelen die bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daarbij ging het onder andere om beleid rond inkomen en armoede, leefomgeving en gezondheid. Wat opvalt: maatregelen die ingrijpen op sociaaleconomische omstandigheden kregen niet alleen brede steun onder de bevolking, maar werden bovendien relatief vaker geaccepteerd en geprefereerd door mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Maar ja, dat beleid dat wordt natuurlijk níet gemaakt door die mensen met een lagere sociaaleconomische positie, iets wat Tim ’s Jongers eerder ook al signaleerde. Waar ik dan zelf ook wel nieuwsgierig naar wordt is hoe die steun voor sociaaleconomische maatregelen zich vertaald in stemgedrag – maar wellicht moeten we daar het proefschrift voor lezen.