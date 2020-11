(Waar) ging het mis voor de Democraten?

ANALYSE - Zaterdag, rond 11 uur ’s ochtends, sloeg er een golf van opluchting door de VS. Na dagenlang nagelbijten kwam de ene na de andere nieuwszender met de officiële voorspelling dat Joe Biden het presidentschap zou winnen. Niet lang daarna vulden de steden zich met dansende menigtes, jubelend over de nederlaag van President Trump.

Ondanks de feestelijke stemming onder de achterban, is de teleurstelling bij veel Democratische politici groot. Peilingen en nieuwszenders deden geloven dat de Republikeinen een grote nederlaag stond te wachten, niet alleen in de presidentsverkiezingen, maar ook in het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en in de lokale verkiezingen. De verkiezingen van 2020 zouden een eind moeten maken aan het Trumpisme.

Zo makkelijk gaf het Trumpisme niet op. Biden vs. Trump werd geenszins de “landslide” (grote overwinning, red.) die het had moeten zijn; in plaats van hun meerderheid in het Huis uit te breiden, zaten de Democraten opeens in de verdediging. Daarbovenop bleken in de meeste Senaatsverkiezingen de zittende Republikeinse senatoren sterker dan gedacht. Ten slotte werd de opmars van Democraten ook in de lokale parlementen gestuit.

Nu de overwinningsroes enigszins wegebt, wordt de partij met deze pijnlijke waarheid geconfronteerd: het presidentschap is binnen[1], maar de Republikeinse Partij van Trump is nog lang niet verslagen. Waar ging het mis?

Opkomst

Een oud – maar pijnlijk accuraat – cliché in Amerikaanse politiek is dat je niet zozeer verkiezingen wint door de zwevende kiezer te overtuigen maar door je eigen achterban naar de stembus te krijgen. In 2016 wist een energieke Trump legioenen kiezers te mobiliseren in de swing states, terwijl een niet verwaarloosbaar aantal ontevreden Democraten thuis bleef.

Dit was het eerste punt waar veel Democraten zich rijk rekenden. In de meeste peilingen werd het Republikeinse aandeel van electoraat flink onderschat. Dit jaar gingen de Republikeinen met nog grotere getalen dan vier jaar terug naar de stembus, waardoor Trump met een stemaantal van boven de 70 miljoen een ongekende electorale prestatie leverde.

In tegenstelling tot 2016 lieten de Democraten het ditmaal er niet bij zitten. Massale opkomst in stedelijke gebieden gaven Biden een voorsprong in het kiescollege. Terwijl Trump zijn achterban enthousiasmeerde, joeg hij zijn tegenstanders in het harnas. Daarbij komt dat Biden beter scoorde onder de Trump-sceptici dan Hillary Clinton in 2016.

Demografie

Behalve een verschil in opkomst, toonde de verkiezing van 2020 ook een interessante demografische trend. Donald Trump deed het ten opzichte van 2016 een stuk beter onder minderheden. Daar waar de president in 2016 bij zwarte en Latijns-Amerikaanse kiezers op respectievelijk 8 en 29 procent van de stemmen kon rekenen, lagen deze percentages dit jaar op de 12 en 32 procent.

Tegelijkertijd maakte Biden veel goed op andere terreinen. Zo wist hij deed hij het beter dan Hillary Clinton onder kiezers van alle leeftijdsgroepen, en had hij een grotere aantrekkingskracht onder witte kiezers en kiezers met een laag of middelhoog inkomen. Met dat laatste zette hij de Democratische opmars in de buitenwijken voort.

Al deze verschuivingen in opkomst en electorale demografie waren net genoeg voor de heropbouw van de “blue wall”, de verzameling staten in de Rust Belt die van oudsher de Democraten de overwinning brachten in de presidentsverkiezingen. Toch zijn Democraten er niet gerust op: in elk van “blue wall” staten komt Biden’s marge te staan op één tot drie procentpunt, verre van de resultaten die Obama daar in 2008 en 2012 behaalde.

Oversteek

De VS staat binnen de politicologie bekend om haar extreem laag percentage zwevende kiezers: veruit het grootste deel van de kiezers is of Democraat of Republikein. Zelfs een groot deel van de “onafhankelijke kiezers” (kiezers die niet geregistreerd staan als Democraat of Republikein) stemt steevast op dezelfde partij. Vandaar dat de focus eerder op opkomst, dan overtuiging ligt.

In een verkiezing die neerkomt op kleine marges in een aantal staten, wordt overtuiging opeens een stuk belangrijker. Biden wist onafhankelijke en Republikeinse kiezers aan te spreken[2] die in 2016 op Trump stemden maar sindsdien niet content zijn met de president. Veel van deze kiezers stemden op Biden voor president en op de Republikeinen in de andere verkiezingen[3].

Vandaar dat de Democraten een relatief goed resultaat behaalden in de presidentsverkiezingen, maar net tekort schoten in de andere verkiezingen. De Biden-Republikeinen vormden tegelijkertijd een zege voor Biden en een vloek voor de rest van de Democraten.

Koers

De spanning over de uitslagen, gecombineerd met een reeks verloren zetels in het Huis, rakelde de ideologische verdeling binnen de partij weer op. Een aantal Democraten zien de nipte overwinning van de relatief gematigde Biden als bewijs dat progressievere kandidaten het nooit van Trump hadden kunnen winnen. Zo riep Afgevaardigde Abigail Spanberger, die nipt herkozen werd, haar collega’s in een telefoongesprek op om “nooit meer de woorden socialist en socialisme te gebruiken”

Progressieve Democraten wijzen juist op de populariteit van hun ideeën. Zo koos een swing state als Florida voor Trump, maar stemde 61% van de kiezers in met een flinke verhoging van het minimumloon. De verliezen in het Huis waren te wijden aan de inspiratieloze campagnes van gematigde Democraten, aldus de progressieve pleitbezorger Alexandria Ocasio-Cortez.

Onredelijke verwachtingen

Naast Biden-Republikeinen, rekenden de Democraten ook op Trump-stemmers die in de andere verkiezingen voor een Democraat zouden gaan. Gunstige peilingen in conservatieve staten als Kentucky, South Carolina, Kansas en Montana maakten de Democraten plots favoriet in de Senaatsverkiezingen.

In die zin is dit jaar een herhaling van de les die we uit de Midterm-verkiezingen trokken: het is heel lastig om als Democraat in een Republikeinse staat te winnen. Een paar maanden terug schetste ik al het gevaar dat de Democratische partij in deze staten te wachten stond: Trump kan dusdanig zijn achterban enthousiasmeren dat zelfs de slechts presterende Republikeinen een nederlaag wordt bespaard.

Daarbij kwam dat Trump een krachtige boodschap had: of je staat aan mijn kant of je staat aan de kant van de socialisten. De Trump-stemmers, bang om de Democraten een meerderheid in de Senaat te geven, gingen uiteindelijk toch en masse voor de Republikeinse kandidaat.

Een tweeledig verhaal

De presidentsverkiezingen zijn op twee manieren te duiden. Enerzijds wisten de Democraten hun brede coalitie van kiezers te activeren en naar de stembus te krijgen. Niet alleen wist de partij de van oudsher Democratische staten terug te winnen, ook een aantal traditioneel Republikeinse staten schoven langzaam maar zeker richting de Democraten op.

Zo zorgden demografische veranderingen ervoor dat Biden (tot dusver) meer stemmen wist te behalen dan Trump in staten als Arizona en Georgia. Buiten deze staten werd ook winst geboekt. Al bleek Texas dit jaar een brug te ver, is het goed mogelijk dat Democraten hun stijgende lijn daar doorzetten. Dat is broodnodig voor de partij, die er simpelweg niet vanuit kan gaan dat de heroverde staten volgende verkiezing wederom naar de Democraten gaan.

Anderzijds was de opkomst onder Trump-stemmers groot, waardoor een dramatische nederlaag van het Trumpisme uitbleef. Terwijl de Democraten hun oude electoraat gedeeltelijk terugwonnen, maakte de Republikeinse partij kleine, maar niet onbelangrijke, stappen om het vertrouwen van minderheidsgroepen te winnen.

Deze winsten maakten een einde aan de hoop van Democraten om Florida te winnen, waar veel rechtse Cubanen en Venezolanen wonen. Maar ook in Texas keren een groep “Latino’s” zich tegen de Democratische partij. In Starr County, net over de grens met Mexico, ging vier jaar terug 8 op de 10 van de stemmen naar Hillary Clinton; dit jaar kon Joe Biden rekenen op net iets meer dan de helft.

Biden’s Belofte

De zege van Biden in de presidentsverkiezingen dient niet overschat te worden. De Democraten hebben door vele hoepels moeten springen om tot dit moment te komen. Zo worden presidenten historisch gezien meestal herkozen. Daarnaast geeft het Amerikaanse kiescollege de kleine (lees: vooral Republikeinse) staten een grotere stem. En ten slotte is President Trump is een geduchte tegenstander die zijn achterban weet op te trommelen.

Toen Biden zich kandidaat stelde voor het presidentschap deed hij dit met één boodschap: ik breng de verloren kiezers terug naar de Democratische partij, ik win de traditioneel Democratische staten terug die in 2016 naar Trump gingen.

Er is genoeg misgegaan voor Democraten dit jaar, maar Biden is zijn belofte nagekomen. De verloren kiezers keerde deels terug en de “blue wall” is herbouwd. De vraag is alleen voor hoe lang.

——

[1] Het campagneteam van Trump heeft in een aantal staten een geding aangespannen. Inmiddels hebben rechters in Georgia, Michigan en Nevada de aanklachten afgewezen; in Arizona heeft Team Trump hun aanklacht laten vallen; en in Pennsylvania loopt er nog een geding.

[2] Bijvoorbeeld: In Wisconsin stemde 7% van Republikeinen op Biden (4% van Democraten stemde op Trump). In Arizona stemde 10% van Republikeinen op Biden (3% van Democraten stemde op Trump).

[3] Dit kan je goed terugzien in de verkiezingen voor de Senaat. In Michigan, Georgia, North Carolina, Maine en Texas behaalde Biden een hoger percentage van de stemmen dan de Democratische Senaatskandidaat.