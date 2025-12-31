New Years Eve Comedy – The Last Leg of Christmas 2025

VIDEO - Ik ga natuurlijk een klein beetje in Gajes’ vaarwater zitten met deze titel maar ik doe het lekker toch.

😜 (Like I said; we like to do it in public)

Voor wie na de oudejaarsconference van Peter Pannekoek (die blijkens de kop van een recensie, die ik nog niet gelezen heb want dan is de voorpret ervan af, erg geslaagd is) nog geen genoeg heeft van comedy, hieronder de Kerstaflevering van 1 van mijn favoriete Britse shows. Er is vanavond ook een New Years-editie, maar die staat helaas pas over een paar dagen op YouTube. Hoop ik, anders moet ik weer een andere bron zoeken – zoals bv. Daily Motion waar ie ook vaak op komt, maar het is altijd afwachten. Jammer genoeg is er geen mogelijkheid het Britse Channel 4 in Nederland te bekijken.

De show wordt gepresenteerd door Aussie Adam Hills, samen met Alex Brooker en Josh Widdecomb. Met z’n drieën hebben ze maar 4 (echte, en 2 prothese-) benen, en ze zijn dan ook fervent pleitbezorgers van inclusiviteit voor de mindervalide medemens. Ze maken ook steevast, soms, vaak, vrij grove grappen over hun eigen beperkingen – Alex heeft naast een beenprothese ook dwerggroei en misvormde handen.

Maar de show gaat daar niet expliciet over, het is gewoon een comedyshow die hedendaagse thema’s – vaak politiek – op de hak neemt, daar gasten bij uitnodigt en allerlei rare fratsen uithaalt. Niet altíjd even geslaagd, maar bij deze aflevering heb ik van begin tot eind zitten gieren van het lachen.

(Je moet wel een beetje kennis van de Britse samenleving en cultuur hebben, dus mocht je een referentie niet snappen en daar een knagend gevoel van ontevredenheid aan over hebt gehouden; stel de vraag in de comments. Als snap ik ze ook niet állemaal natuurlijk, maar de meeste wel dus kom maar op.)