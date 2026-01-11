Kunst op Zondag Enki Bilal Nikopol Trilogie

RECENSIE - De Nikopol-trilogie is een visueel en politiek interessante serie van drie stripboeken die in een periode van twaalf jaar zijn getekend en in 1 boek zijn samengebracht. Gecreëerd door de Servische tekenaar Enki Bilal.

© Enki Bilal_Nikopol Trilogie_Recensie_Fair Use

Enki Bilal werd geboren in het voormalige Joegoslavië in 1951. Zijn jeugd in Belgrado tijdens het bewind van Tito, was bepalend voor zijn stijl en geopolitieke thema’s.

Tito was een dictator en toch ervaarde een groter deel van de bevolking iets meer welvaart. Zo zette hij de Joegoslavische economie meer open voor het westen.

Maar Goli otok, een eiland met nu een verlaten, uitgestrekt gevangenis complex was ook een symbool van zijn regime.

© Enki Bilal_Nikopol Trilogie_Recensie_Fair Use

Dit gevangenis systeem stond bekend om zijn grenzeloze wreedheden, waar gevangenen hun medegevangenen moesten heropvoeden. Dat was het lot van zijn tegenstanders en dat waren er velen. Zo creëerde Josip Tito een maatschappelijke en sociale censuur.

Dit gegeven is een herhalend thema in Bilal’s werk. Zijn verbeelde werelden zijn vaak dystopisch, onveilig waar een totalitair regime heerst en paranoia geeft.

Brutalist gebouwen, maar ook rijen communistische, verwaarloosde flats tekende Bilals beeld. Hoewel Tito Joegoslavië meer vrij had gemaakt van Russische invloed was diens stijl in architectuur nog lange tijd zichtbaar, en nog in het huidig Servië.

© Enki Bilal_Nikopol Trilogie_Recensie_Fair Use

Het Verhaal

Het is het jaar 2025 en de Antifa pacifist Alcide Nikopol is na een ballingschap teruggekeerd op aarde. Zijn straf, 20 jaar in cryogene slaap gaat door technische reden mis in zijn capsule. En 30 jaar later landt hij in een totaal veranderende wereld.

Het Parijs waar hij landt, is niet meer dezelfde stad die hij achterliet. Parijs is een stadstaat geworden, onder het dictatoriale bewind van de fascistische burgemeester Choublanc.

© Enki Bilal_Nikopol Trilogie_Recensie_Fair Use

Een piramidevormig ruimteschip zwevend boven Parijs is op dat moment het enige onderwerp in alle media. Oude goden verlangen brandstof voor hun schip in ruil voor goddelijke kennis.

De opstandige god Horus weigert zich te schikken naar zijn mede-goden om deze wereld respectvol toe te treden, en hoort zijn doodstraf uitgesproken worden.

Om door te kunnen leven neemt Horus bezit van het lichaam van Nikopol om zijn eigen plannen uit te voeren. Deze samenwerking tussen mens en god vormt de rode draad door de verhalen, waarin politieke repressie, technologie, liefde en de zoektocht naar identiteit centraal staan.

© Enki Bilal_Nikopol Trilogie_Recensie_Fair Use

Bilal schetst een toekomst in dystopische art deco en thema’s waarin technologische vooruitgang leidt tot chaos in plaats van een utopie. Er is sprake van ecologische ineenstorting waar dieren hun natuurlijke habitat ontvluchten. Wat nu in 2026 gebeurd werd getekend in 1980 tot 1992.

In deze korte, stille animatie zien we de migratie van dieren maar in een typische Bilal stijl. Dat maakt zijn verbeelde verhalen complex en gelaagd.