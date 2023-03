Kunst op Zondag | Darlings reanimeren II

‘Kill your darlings’ is een vast ritueel bij de totstandkoming van Kunst op Zondag. Onderweg van idee naar artikel worden soms heel wat schatten om zeep geholpen. Die halen de definitieve publicatie niet omdat het anders veel te lange stukken zouden worden. Dat zou de spanningsboog van de lezers zwaar onder druk zetten.

Om te voorkomen dat sommige van die ‘darlings’ tot eeuwigheid verstoffen zullen we zo nu en dan enkele van die omgekomen ‘darlings’ reanimeren. Opdat u er toch van kunt genieten, vandaag deel II (hier deel I) .

In Europa en de stier zagen we en stukje grensoverschrijdende mythologie: de god Zeus die vermomd als stier zich vergreep aan een prinses genaamd Europa. Een stier die de aflevering niet haalde was dit exemplaar, gemaakt door Pablo Picasso.



U ziet, een fietszadel en een fietsstuur, dat is alles. Dat zou voor Europa een veel comfortabeler stier zijn geweest. Een zadel in plaats van de schonkige rug van het rund en, niet onbelangrijk, het stuur. Daarmee zou Europa de richting van het verhaal zelf in de hand gehad kunnen hebben.

Deze kernachtige stier is in bezit van het Museum Nationcal Picasso-Parijs en onderdeel van de tentoonstelling Picasso celebration: the collection in a new light (tot 27 augustus 2023)

Soms ligt er in het archief nog iets dat eigenlijk wél in een stukje had gemoeten. Anders gezegd: er worden ook wel eens ‘darlings’ per ongeluk afgevoerd. In Het bed viel, om niet meer te achterhalen redenen, dit ochtendtafereeltje buiten de boot.

Kurt Trampedach – “Morning. Group of Woman and Man, one lying and one sitting on a bed”, 1973



Op dezelfde onverklaarbare wijze ontbrak in Voeten deze linkervoet. Waarschijnlijk omdat het teveel kitscherig design voor commerciële toepassingen is. Maar ja, zonder kitsch geen kunst….



Lees meer hier meer over deze Lincoln Toe Truck.

Tussen Sloten kunst werd deze ‘darling’ buiten beschouwing gelaten. Waarom? De figuur ligt niet in en sloot maar in een rivier bij Cordoba (Spanje).

Rafael Cornejo en Francisco Marks – The River Man, 2007



Tot slot: In Honger bleef deze beeldengroep in Praag achterwege. Een monument ter herdenking van de slachtoffers van het communisme, gemaakt door Olbram Zoubek. Onthuld in 2002, met wat reuring hier en daar.



Prettige dag verder (De eerste reanimatie vindt u hier).