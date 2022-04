Kunst op Zondag | Het bed

Hebben we het al eens over het belang van het bed gehad? Jazeker. ‘Een bed is veel belangrijker dan een gevechtsvliegtuig’, citeerden we hier de kunstenaar Martin Reed.

De toestand in de wereld wordt de laatste tijd gemeten aan het aantal bedden. Bedden op de intensive care-afdelingen tijdens de pandemie. Of bedden die beschikbaar zijn om vluchtelingen op te vangen. Wat een plaats voor rust was, is een plek van zorg geworden.

Jezus in het ziekenhuis

Nu het toch Pasen is: zou dat komen omdat de wereld vergeten is waar Jezus voor staat? Wout Herfkens verzamelt sinds 2015 verstoten kruisbeelden. Als dank voor het feit dat Jezus eeuwenlang voor het heil aller mensen aan het kruis heeft gehangen, haalt hij Jezus van het kruis en legt hem te bedde. Zo’n 90 exemplaren vormen nu de serie ‘Jésus à l’Hôpital’ (Jezus in het ziekenhuis).

Wout Herfkens – Jésus à l’Hôpital b80 (vierde foto), 55 x 27 x 11cm, 2021



Op zijn weblog laat Wout Herfkens zo nu en dan zien welke werken in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld het werk aan een kruisbeeld dat wat groter was dan hij doorgaans binnen krijgt.

Het bed is geen zorginstelling

Ook al haalt het bed het nieuws vooral als zorginstelling, we moeten niet vergeten dat het in essentie een slaapkamerattribuut is. Herkent u deze?

Roy Lichtenstein – Bedroom At Arles, 1992



Bedvlot

In slaap vallen bij een goed boek. Wegdromen. Het bed als vlucht uit de harde werkelijkheid of als reddingsvlot?

Hans op de Beeck – My bed a raft, the room the sea, and then I laughed some gloom in me, 2019

Je bent een kei

‘Je bent een kei’ is bovenal een compliment aan alle mensen die rond de zorg- en opvangbedden werken. Er zijn mensen die geloven dat in stenen (de ziel van) overleden mensen huizen. Zou dat waar zijn, dan zou ik passen voor zo’n compliment.

Maar goed, al die harde werkers verdienen wel wat rust. Al is het nog de vraag of hun bed het gewicht van hun werk kan dragen.

Jimmie Durham (1940 – 2021) – A Stone Asleep In Bed At Home, 2000



De oorlog

De dagelijkse beelden zeggen meer dan genoeg. Toch wil ik er deze nog aan toevoegen: bedden in een militair hospitaal. Een installatie van de in 2017 overleden Jannis Kounellis.

Koude, harde stalen vormen met overal gaten: de soldaten die in het hospitaal maar moeten afwachten of ze het gaan redden of niet. Als het er op aankomt is elke soldaat even kwetsbaar als elke burger. Jammer dat soldaten dat zo snel vergeten.

Lees er meer over bij deze blogger (met meer foto’s)

Coda

Het bed wordt in beleid, en de kritiek daar op, zwaar overschat. Anders gezegd: niet het bed maar de aantallen worden belangrijk geacht.

De aantallen vormen niet het gehele verhaal van het bed. Zoals een mens niets is zonder omgeving, betekent een bed niets zonder handen. Duizend bedden er bij op de intensive care betekenen alleen wat als er 500 handen van 250 verpleegkundigen aan zitten.

Duizend bedden er bij in de opvangcentra voor vluchtelingen betekenen pas wat als er vormen van tijdsbesteding, taallessen en kinderspeelgoed bij zitten.

Maar kunnen we a.u.b. terug naar de essentie van het bed? Het is de hoogste tijd voor een beweging naar analogie van van zwaarden tot ploegijzers: “van hospitaalbedden tot slaapkamerbedden”.



De foto boven dit artikel: The Art Strik Bed van Stewart Home.