Kunst op Zondag | Voeten

In Rotterdam staan twee voeten. Een kunstwerk van Ben Zegers, met de bijzondere titel ‘Iedereen is dood behalve wij’.



Uit de toelichting van BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte Rotterdam):

De voeten verwijzen naar het ontstaan van de stad, maar ook naar de aloude functie van deze plek als markt. De twee beelden staan in dialoog met elkaar, zoals een klant en een koopman. Ook verwijst het naar de voetstappen van de eerste Rotterdammers.

En dan:

Iedereen is dood behalve wij – een statement waarmee heden, verleden en toekomst met elkaar worden verbonden en die een onophoudelijke oproep is aan de stad en zijn bewoners om er te allen tijde samen iets van te maken.

Dat dus…

Mens sana in corpore sano is geen vanzelfsprekendheid in deze tijden. Lastig om er handen en voeten aan te geven. Toch het hoofd niet laten hangen, want op voeten raak je wel uitgekeken. Voor het zo ver is, aanschouwen we er nog een paar.

David Teniers II – Doktersvisite, 1640.



Raymond Spierings (overleden 2 nov. 2021) – Voet van Mercurius, 1997.



Roger Ballen – Puppy between Feet, 1999.



Dedden & Keizer – Waar het oog al is, wil de voet naar toe, 2006.



Waar het oog al is… Gericht op een gezonde toekomst, want we gaan er te allen tijde samen iets van te maken. De moed niet tot voethoogte laten zakken. We kunnen verder.

Dirty Dozen Brass Band – My Feet Can’t Fail Me Now.

Fijne dag verder.