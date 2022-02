Kunst op Zondag | Europa en de stier

De wereld gaat aan understatements ten onder en dit is er een van:

‘Europa en de stier’ is een geliefd thema in de schilderkunst en de beeldhouwkunst.

Het staat bij Wikipedia en menig ander platform zo beschreven. Het verhaalt van een viespeuk die zich oppermachtig waant. Vermomt als stier verleidt hij een jonge vrouw. Ze gaat er in mee en net als ze denkt een gezellig ritje op zijn rug te maken, snelt het beest er vandoor.

Dwars door zee. Bang om te verdrinken klampt de deerne zich dan maar vast aan het ondier. De stier neemt haar mee naar Kreta, overweldigt haar en schopt haar zwanger. De een noemt het ‘Europa en de stier’, een ander betitelt het als ‘De ontvoering van Europa’. Maar het is niets meer en minder dan ‘De verkrachting van Europa’.

En dat staat dan ook nog door heel Nederland!

In Hilversum: Ek van Zanten (1933 – ) – Europa en de stier (1961)



In Deventer: Pieter d’Hont (1917 – 1997) – Europa en de Stier (1963)



In Utrecht: Gerard van der Leeden (1935 – ) – Europa op de stier (1973)



In De Bilt: Jits Bakker (1937 – 2014) – Europa en de Stier (1998)



In Sneek: Barbara Hoyng (1937 – ) – Europa en de stier (2001)



In beeldenpark De Havixhorst (De Schiphorst): Eric Claus (1936 – ) – Europa en de stier (2001)



Van Eric Claus staan andere versies in Soest en in Buurmalsen.

Eric Claus (1936 – ) – Europa en de stier (2008)



Elders in Europa?

In Passau (Duitsland): Renate König-Schalinski – Europa (1989)



In Brussel, bij de Europese Raad: Léon de Pas – Zeus and Europa, (1997)



En in Kreta?

Nikos and Pandelis Sotiriades – The Abduction of Europe (2012)



Van dezelfde Griekse kunstenaars staat een Europa op een stier voor het Europees Parlement in Straatsburg.

Het verhaal gaat dus over een of ander mythologisch wezen dat slachtoffer is van een ander mythologisch figuur. Het is wel eigenaardig dat het drama regelmatig wordt verbonden met het Europa dat we kennen als een poging een vreedzame eenheid te vormen.

Europa doet er wellicht verstandig aan zich te ontdoen van zich oppermachtig wanende stieren.

In Den Bosch: Marius van Beek (1921 – 2003) – Europa laat zich niet ontvoeren (1979)



Prettige zondag verder.