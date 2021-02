Kosovo verwijdert zich van EU

Israël erkent Kosovo want Kosovo erkent Israël en gaat een ambassade in Jeruzalem openen. Trump heeft het Witte Huis inmiddels verlaten, zijn erfenis werkt nog door op de Balkan. De nieuwe relaties tussen Israël en Kosovo vloeien voort uit overeenkomsten tussen de Verenigde Staten enerzijds en Servië en Kosovo anderzijds. In september vorig jaar werd deze deal, na voorbereidingen door speciale gezant Richard Grenell, in Washington gesloten. Het ging vooral om economische steun in ruil voor matigende stappen in het conflict over Kosovo. Daarnaast waren er, volgens Balkan Insight niet bindende, afspraken over herstel van joodse eigendommen die verwoest waren tijdens de Tweede Wereldoorlog, de erkenning van Israël, met Jeruzalem als hoofdstad, en de aanwijzing van Hezbollah als terroristische organisatie. Kosovo zou zich ook hebben aangesloten bij de omstreden IHRA-definitie van antisemitisme. De Palestijnse autoriteiten hadden vooraf gewaarschuwd de banden te verbreken met landen die Jeruzalem als hoofdstad erkennen.

Als ‘ambassadeur’ van Israël heeft Trump zich bepaald verdienstelijk gemaakt. De nieuwe Amerikaanse regering heeft de erkenning van Israël toegejuicht als deel van het beleid van het land om relaties te leggen met omringende moslimlanden. Of Kosovo er mee geholpen is moet nog blijken.

‘Amerika gaat ons helpen’

Ook Servië zou volgens de Amerikaanse wensen zijn ambassade verplaatsen naar Jeruzalem. Maar dat land is uiteraard niet blij met de zoveelste erkenning van Kosovo, dat het nog altijd beschouwt als een Servische provincie. Voorlopig krijgt Servië nog steeds steun voor dat standpunt uit EU-landen Griekenland, Cyprus, Roemenië en Spanje. De keuze van Jeruzalem als plaats voor de ambassade in Israël vormt een nieuwe drempel voor de relaties van het land met de EU. Kosovo kreeg van de EU expliciet het verzoek dit niet te doen en zich net als alle EU-lidstaten te conformeren aan resolutie 438 van de Verenigde Naties. Daarin staat dat buitenlandse vertegenwoordigingen in Israël zich vestigen in Tel Aviv. Een EU-woordvoerder veroordeelt dan ook de stap van Kosovo: “Kosovo heeft de integratie van de EU als haar strategische prioriteit aangemerkt. De EU verwacht dat Kosovo in overeenstemming met deze toezegging handelt, zodat zijn Europese perspectief niet wordt ondermijnd”. De Kosovaarse premier Avdullah Hoti vertrouwt er op dat de Verenigde Staten het land bijstaan in het oplossen van de problemen samenhangend met de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Nieuwe verkiezingen

Hoti is aftredend premier nadat het Hooggerechtshof in december tot de conclusie kwam dat zijn regering illegaal is. Oorzaak: een van de parlementariërs die de coalitie in het zadel hebben geholpen is in de afgelopen drie jaar veroordeeld. Hij had volgens de wet zijn zetel moeten opgeven. En daarmee ontvalt ook de legitimiteit van Hoti’s regering. Volgende week zaterdag zijn er verkiezingen voor een nieuw parlement. De linkse, nationalistische Albanese partij Vetevendosje staat ruim voor alle anderen in de peilingen. Probleem is wel dat de populaire leider en voormalig premier Albin Kurti samen met een aantal andere kandidaten door de kiescommissie is geweigerd omdat ook hij recent een veroordeling achter de rug heeft. Die veroordeling had Kurti te danken aan het gebruik van traangas in het parlement bij een ruzie over concessies aan Servische inwoners en de ruil van een klein stukje van het grondgebied van Kosovo met buurland Montenegro. Vetenvendosje weigert een nieuwe lijst op te stellen.

Het besluit van de kiescommissie is nu voorgelegd aan het Hooggerechtshof. De vraag is of hij, als hij vanwege die veroordeling niet in het parlement zitting mag nemen, nog wel weer premier zou kunnen worden. Kurti gaf woensdag de aftrap voor de verkiezingscampagne samen met de 38-jarige vrouwelijke president Vjosa Osmani van de Democratische Liga.

Poetin

De Servische premier Vucic heeft woensdag de Russische president Poetin telefonisch bijgepraat over het conflict met Kosovo. Poetin heeft Servië opnieuw van zijn steun verzekerd. Hij pleitte voor een ‘gebalanceerde oplossing‘ die door de Veiligheidsraad van de VN zou moeten worden goedgekeurd. Volgens het Kremlin heeft Poetin Servië ook meer Sputnik V vaccins toegezegd. Het is de vraag of die vaccins ook geleverd worden aan de afvallige provincie. De coronastatistieken lijken er in Kosovo wat gunstiger uit te zien dan in Servië.