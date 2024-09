Kabinet – Tweede Kamer: 2 – 0

COLUMN - Het zomerreces is voorbij, de Tweede Kamer moet weer aan de bak. Met morgen de eerste plenaire vergadering van na de zomer, waarbij de Tweede Kamer al met 2- 0 achter staat op het kabinet. Wat niet helemaal eerlijk is, want het kabinet was eerder terug van zomerreces.

Eerst schoffeerde het kabinet de Tweede Kamer door drie dagen voor de eerste plenaire vergadering en twee weken voor Prinsjesdag (een deel van) de Prinsjesdagstukken naar de pers te lekken en niet eerst naar de leden van de Tweede Kamer te sturen.

Nu is dat in zo’n dikke dertig jaar een diepgewortelde traditie geworden. Bij die traditie hoort ook dat de Tweede Kamer de minister-president ter verantwoording roept. Want, ook geheel traditiegetrouw, de Tweede Kamer is het lekken meer dan zat.

Nog niet zo heel lang geleden, in 2022, eiste Pieter Omtzigt dat het kabinet maatregelen neemt om het lekken van Prinsjesdagplannen te stoppen. “Het belemmert me ernstig in mijn werk”, zegt hij. (bron: RTL Nieuws).

Een paar uur nadat de coalitiepartijen het begrotingsakkoord rond hadden, werd de inhoud gelekt. Omtzigt dreigde: ”Formeel kan ik ook aangifte doen van een ambtsmisdrijf tegen de hele coalitie. Dit zijn namelijk kabinetsstukken die gelekt zijn.”

Een jaar later, bij het volgende lek, riep Kamerlid Temmink (SP) premier Rutte op aangifte te doen van het lekken over de Prinsjesdagbegroting. Rutte vond nader onderzoek “kostbaar en vruchteloos”. Hij deed dan ook geen aangifte maar opperde het idee “dat het beter zou zijn als het kabinet informatie voortaan meteen deelt als er iets is besloten”.

Dat is een oud idee, dat al in 2005 werd aangedragen om van de ‘bureaucratische kramp’ (Prinsjesdagstukken geheim houden tot vlak voor Prinsjesdag) af te komen. (Parlement.com 2005)

De Tweede Kamer weet nu wat haar morgen te doen staat: premier Schoof naar de vergaderzaal roepen en een aangifte eisen of een definitieve beleidswijziging afdwingen.

Omtzigt en zijn NSC zijn niet te beroerd de dissident uit te hangen en deelnemer te worden van een Kamermeerderheid die het kabinet terugfluit over het besluit van Agema geen mpox-vaccins naar Afrika te sturen. Dus wie weet, doet Omtzigt deze keer wel aangifte. Geen idee of iemand ook aangifte tegen zichzelf kan doen. Omtzigts partij maakt immers deel uit van deze coalitie.

Het tweede punt scoorde minister Faber. Zonder de Tweede Kamer er vooraf over te informeren, nam ze een besluit om een aantal asielzoekers uit Ter Apel te spreiden over alle andere opvanglocaties ter lande. Zo denkt ze te voorkomen dat er in Ter Apel meer dan 2000 asielzoekers zullen overnachten.

De minister hoopt zo ook een boete voor het COA te voorkomen, want de burgemeester van Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) heeft al gedreigd opnieuw naar de rechter te stappen omdat Ter Apel alsmaar meer dan 2000 gasten herbergt.

Nu gaat dit om een van de hete hangijzers waarmee dit kabinet is gesmeed. Dan zou op zijn minst de Tweede Kamer, met een brief of zo, op de hoogte zijn gesteld voordat het nieuws werd. Vanuit de Tweede Kamer is er enige actie. Mirjam Bikker (ChristenUnie) startte een e-mailoverleg met haar collega’s van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en/Asiel en Migratie. Ze wil dat de minister de Tweede Kamer in een brief tekst en uitleg geeft:

De vraag daarbij is of de minister in de brief ook kan meedelen welk overleg er is geweest met decentrale overheden en hoe deze maatregel zich verhoudt tot de plannen de Spreidingswet weer in te trekken. Het verzoek daarbij is tevens of de brief met spoed, uiterlijk woensdag as., naar de Kamer verstuurd kan worden

Maar beste Kamerleden, de vergaderweek begint toch altijd met het Vragenuur? Dus hoppa, vandaag aan het presidium melden dat u de minister morgen bij dat Vragenuur wenst te spreken.

Kamerleden, de vakantie is voorbij, aan het werk! Maak er gelijkspel van!