Geen asielcrisis, maar een bestuurscrisis

COLUMN - Nederland heeft volgens een groot deel van de politiek een asielcrisis. Dat horen we inmiddels al jaren. De crisis is zo hardnekkig dat kabinetten vallen, verkiezingen worden gewonnen en verloren, en talkshows er bij herhaling hun zendtijd mee vullen. Een uitzicht op een einde aan deze crisis lijkt ver achter onze horizon te liggen. Louter omdat het verkeerd gelabeld wordt en daarmee de focus op de echte oorzaken en oplossingen achter valse retoriek verborgen blijft.
De situatie in Ter Apel is geen bewijs van een oncontroleerbare migratiestroom. Wie noodopvang na noodopvang zag verrijzen, zag geen onverwachte ramp. Wat zichtbaar werd, was het resultaat van jarenlang beleid waarin opvangcapaciteit systematisch werd afgebouwd terwijl iedereen wist dat vluchtelingenstromen niet zouden verdwijnen. Dat is ongeveer alsof een gemeente de helft van haar brandweerkazernes sluit en vervolgens concludeert dat er een brandweercrisis is zodra er ergens brand uitbreekt.
De Nederlandse overheid behandelt asielopvang nog steeds als een incidenteel probleem. Alsof oorlogen, vervolging, politieke instabiliteit en klimaatgerelateerde migratie uitzonderingen zijn die elk moment voorbij kunnen zijn. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Vluchtelingen zullen blijven komen. Niet omdat Nederland zo aantrekkelijk is, maar omdat conflicten en menselijke ellende niet ophouden bij de buitengrenzen van Europa.
Juist daarom is het opmerkelijk hoe vaak politieke discussies zich richten op symbolische maatregelen. Er wordt eindeloos gesproken over strengere regels, afschrikking en uitzonderingswetten. Veel minder aandacht gaat uit naar de vraag waarom procedures jarenlang kunnen duren, waarom de Immigratie- en Naturalisatiedienst structureel kampt met achterstanden, of waarom gemeenten er telkens weer in slagen opvang naar elkaar door te schuiven.
Het meest onthullende moment kwam misschien wel met de komst van Oekraïense vluchtelingen. Ineens bleek er van alles mogelijk. Gemeenten organiseerden opvang. Gebouwen werden beschikbaar gesteld. Hotels werden ingezet. Procedures werden versneld. De bestuurlijke creativiteit die jarenlang afwezig leek, bleek gewoon te bestaan. Dat was goed nieuws voor de mensen die bescherming zochten. Maar het maakte ook iets anders zichtbaar: de logistieke problemen waren kennelijk niet zo onoverkomelijk als jarenlang werd beweerd.
De ongemakkelijke conclusie is dat Nederland niet zozeer worstelt met opvangcapaciteit als wel met politieke keuzes. Ondertussen worden asielzoekers in het publieke debat vaak gereduceerd tot aantallen. Ze verschijnen als statistiek, als dossier of als bedreiging. Veel minder vaak als mens. Terwijl achter iedere aanvraag een individueel verhaal schuilgaat van oorlog, vervolging, verlies of wanhoop.
Dat betekent niet dat iedere asielaanvraag automatisch moet worden ingewilligd. Natuurlijk heeft een staat het recht om grenzen te bewaken en procedures vast te stellen. Maar een rechtsstaat wordt niet getest wanneer alles goed gaat. Een rechtsstaat wordt getest wanneer mensen afhankelijk zijn van haar bescherming. Juist dan blijkt of humaniteit een principe is of slechts een verkiezingsslogan.
De voortdurende verwijzing naar een asielcrisis heeft nog een ander voordeel voor politici: zij leidt de aandacht af van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wanneer opvanglocaties overvol raken, kan men wijzen naar de instroom. Wanneer procedures vastlopen, naar internationale ontwikkelingen. Wanneer mensen buiten slapen, naar Europa. Bijna nooit naar de eigen keuzes.
Toch zijn veel van de huidige problemen terug te voeren op beleid dat bekend was, voorzienbaar was en waarvan de gevolgen jarenlang door deskundigen zijn aangekondigd. De overbelasting van het systeem wordt vervolgens gebruikt als bewijs dat het systeem niet werkt. Een merkwaardige redenering, zeker wanneer dezelfde overheid verantwoordelijk is voor de inrichting ervan.
De vraag is daarom niet hoeveel vluchtelingen Nederland aankan. De vraag is waarom een rijk, goed georganiseerd land er telkens opnieuw in slaagt van een beheersbaar vraagstuk een bestuurlijke chaos te maken. Dat is de echte crisis. Niet aan de grens. Maar in Den Haag.
Reacties (14)
Hear hear.
Nou, dan moet je me toch eens uitleggen hoe het dan kan dat hele groepen vluchtelingen uit Afrika in Nederland terecht komen terwijl ze toch echt door minimaal 3 veilige EU landen moeten reizen om hier te komen.
Een vluchteling uit Afrika kan Nederland maar op 2 manieren rechtstreeks bereiken, via de lucht of via het water, en toch komt het bulk via land.
En het gekke is, je ziet nooit enorme hoeveelheden vluchtelingen richting Polen gaan van uit Afrika.
Dus nee, de aantrekkelijkheid van Nederland speelt wel degelijk een enorme rol in de vluchtelingen stroom, want sinds bijv. Denemarken de regels strenger heeft gemaakt en de opvang en regelingen fiks heeft versoberd is hun instroom met 90% gedaald, rara politiepet.
We zagen aan Syrië (en al eerder aan ex-Joegoslavië) dat mensen pas op de vlucht slaan als het thuis onhoudbaar wordt.
Blijkbaar is het eigen land voor de meeste mensen het meest aantrekkelijk.
Ik snap wel dat als mensen vluchten, ze proberen te vluchten naar een plek waar ze een bestaan opbouwen kunnen.
Werkgelegenheid zal een rol spelen: Ook arbeiders in de landbouw gaan van Polen naar Nederland, en niet andersom.
Overigens vind ik dat de kosten van opvang gewoon netjes over de EU verdeeld moeten worden.
Landen proberen nu de verplichtingen op anderen af te schuiven, maar Italië en Griekenland kunnen er natuurlijk ook niets aan doen dat ze dichter bij Afrika liggen. (OK, Griekenland vangt nauwelijks vluchtelingen op).
Het migratiepact waar hierover afspraken zijn gemaakt is onlangs ingevoerd. In theorie best wat stapjes in de goede richting voor zover ik het kan overzien, maar de uitvoering zal weerbarstig blijken.
Je verwart twee vragen. Waarom slaan mensen op de vlucht? En waarom komt een deel uiteindelijk in Nederland terecht? Op die tweede vraag speelt aantrekkelijkheid mee. Op de eerste vraag nauwelijks. Mensen verlaten Eritrea, Soedan, Syrië of Afghanistan niet omdat Ter Apel zo’n onweerstaanbaar vakantiepark is.
Ook het “drie veilige EU-landen”-argument is te makkelijk. Dublin is geen magische transportband terug naar het eerste land waar iemand voet aan wal zette. Registratie, bewijs, termijnen, capaciteit en juridische procedures bepalen of overdracht kan. In de praktijk is “ze zijn door veilige landen gereisd” vooral een nette manier om te zeggen: laat iemand anders het oplossen.
En Denemarken bewijst vooral dat je mensen kunt wegduwen. Dat is iets anders dan een probleem oplossen. Als ieder land Deens beleid voert, zijn vluchtelingen niet verdwenen; ze zitten alleen klem aan de randen van Europa of in landen met minder bestuurlijke capaciteit. Precies daarom blijft het punt van het stuk overeind: Nederland heeft geen natuurkundige asielramp, maar een politiek-bestuurlijk systeem dat voorspelbare opvangvragen behandelt alsof ze elk jaar uit de lucht komen vallen.
En
Het gaat me niet om Dublin, mensen slaan primair op de vlucht voor hun veiligheid, maar dan vind ik het wel heel frappant dat een deel van die mensen dan in Nederland terecht komen terwijl ze onderweg door meerdere veilige landen zijn gekomen maar ze reizen toch door naar Nederland, dan heb ik toch hele grote vraagtekens of veiligheid wel daadwerkelijk hun primaire doel was.
Maar we zouden wel een beleid kunnen invoeren dat alleen vluchtelingen die rechtstreeks naar Nederland zijn gekomen (dus via de lucht of via het water) in aanmerking kunnen komen voor een permanente verblijfsvergunning en dat de rest hooguit een tijdelijke vergunning krijgt van 6 maanden en ook niet in aanmerking komen voor sociale zekerheid e.d.
Ik geef je op een briefje dat de animo om naar Nederland te komen via diverse veilige landen ineens drastisch zal dalen en als jij dan zegt dat is ‘wegduwen’ dan zeg ik dat is het kaf van het koren scheiden want mensen die dan ineens niet meer naar Nederland willen komen zijn dan niet gevlucht voor hun veiligheid maar zijn dus gewoon economische migranten en geen vluchtelingen.
Bolke, je bedenkt hier een regel die het voor de meeste vluchtelingen praktisch onmogelijk maakt om nog in Nederland bescherming te vragen. Dat lijkt me geen toevallige bijwerking van je voorstel, maar precies de bedoeling ervan.
Want wat zeg je feitelijk? Alleen wie rechtstreeks uit het land van herkomst naar Nederland komt, mag hier asiel aanvragen. In de praktijk sluit je daarmee vrijwel iedereen uit. Vluchtelingen reizen zelden via een nette, directe route met visum, paspoortcontrole en overstapvrije vlucht naar Schiphol. Vaak gaan ze via buurlanden, smokkelroutes, tijdelijke verblijfplaatsen, familie, bestaande netwerken en de plekken waar ze überhaupt doorheen kunnen komen. Onder jouw regel wordt die hele werkelijkheid gebruikt om hun aanvraag verdacht te maken.
Zo’n regeling zou alleen verdedigbaar zijn als daar een serieuze Europese spreidingswet tegenover staat. Dus: je vraagt asiel aan in het eerste veilige Europese land waar je aankomt, en daarna worden mensen bindend verdeeld over lidstaten op basis van inwonertal, eventueel aangevuld met draagkracht. Dan kun je zeggen: de aanvraagplek is niet vrij te kiezen, maar de verantwoordelijkheid wordt ook niet afgeschoven op de landen aan de buitengrens.
Alleen vermoed ik dat jij dat dan ook weer niet ziet zitten. Want dan komt er alsnog een eerlijk aandeel vluchtelingen naar Nederland. Dan is het niet langer “ze hadden in Polen moeten blijven”, maar “Nederland neemt op basis van Europese spreiding zijn deel”. En volgens mij is dat precies waar jouw redenering niet heen wil.
Daarom lijkt je voorstel minder op een poging om het asielstelsel eerlijker te maken, en meer op een poging om het probleem zo veel mogelijk buiten beeld te krijgen. Niet oplossen, maar wegdefiniëren. Niet bescherming organiseren, maar toegang tot bescherming zo smal maken dat bijna niemand er nog doorheen past.
Te makkelijk.
De hoeveelheid vluchtelingen is wel degelijk van belang voor het vraagstuk van opvang. Er zijn 2-3 keer meer opvangplekken nodig dan een paar jaar geleden. Dat zet behoorlijke druk op het systeem, ook zonder allerlei asielprotesten. En dat is nog zonder de Oekraïeners.
En ‘Den Haag’, dat zijn wij als kiezers uiteindelijk zelf. Ik denk persoonlijk ook dat het goed zou zijn om het vraagstuk van opvang pragmatisch op te lossen met de hoop dat dan de maatschappelijk spanning rond dit onderwerp afneemt. Maar daar denken veel medeburgers helaas anders over, en daar heeft ‘Den Haag’ en het bestuur in het algemeen mee te dealen. Dan wordt het ineens een stuk minder gemakkelijk op te lossen. Als je daar verantwoordelijk voor bent, ik geeft het je te doen.
Er zijn genoeg bestuurders die hun best doen het allemaal goed te regelen. Laten we die vooral steunen en zichtbaar maken wat er ook goed gaat. Maar laten we niet doen alsof het eenvoudig is voor het bestuur.
dat zijn wij als kiezers uiteindelijk zelf
Het vervelende is dat de politici nogal lijken te luisteren naar boze burgers die een minderheid vormen, maar nogal intimideren.
Het groepje ‘boze burgers’ dat demonstreert is wellicht klein, de sentimenten die hieronder liggen zijn echter helaas een stuk breder verspreid onder de bevolking. Er wordt veel gestemd op politici die dit sentiment uitdragen landelijk en lokaal. Dit laat zich niet zo makkelijk negeren als we misschien zouden willen.
Er is landelijk waarschijnlijk wel een meerderheid voor de spreidingswet in abstracte zin. Maar op de plekken waar die asielopvang moet komen ligt dat regelmatig heel anders. Al was het maar: spreidingswet goed idee, maar nou net niet hier. Hoe ga je daar als lokaal bestuur mee om? Best ingewikkeld.
Maar daar denken veel medeburgers helaas anders over
Wat is uw pragmatische oplossing dan?
Ik denk dat een meerderheid van de bevolking wil dat de spreidingswet uitgevoerd wordt, en dat relschoppers opgepakt worden.
Ik ben zelf groot voorstander van uitvoeren van de spreidingswet, en ook van het oppakken van relschoppers (wel met oog voor de-escalatie).
Waar het me om gaat is dat dit voor het bestuur niet perse een makkelijke opgave is, en dat we er goed aan doen daar begrip voor te hebben. Veel bestuurders proberen echt wel de problemen op te lossen, waar dat gebeurt verdienen ze onze steun.
Nederland weet al vijftig jaar dat asielinstroom fluctueert. Het weet ook dat opvangcapaciteit, IND-capaciteit en huisvesting niet van de ene op de andere dag ontstaan. Als je dan telkens structurele capaciteit afbouwt, tijdelijke noodoplossingen normaliseert en gemeenten de ruimte geeft om naar elkaar te wijzen, organiseer je de volgende vastloper zelf mee.
Dus ja, aantallen zijn relevant. Maar de suggestie dat bestuurders vooral zijn overvallen door een plotselinge, ongekende stijging houdt historisch slecht stand. Het is eerder andersom: we doen alsof een bekende fluctuatie een natuurcrisis is, omdat erkennen dat het een bestuurlijke keuzecrisis is politiek veel ongemakkelijker uitkomt.
Maar het beeld dat je schetst dat de aantallen ineens naar een historisch uitzonderlijk niveau zijn geschoten is nogal twijfelachtig. De CBS-reeks vanaf 1985 laat juist zien dat Nederland al decennia perioden kent met vergelijkbare of hogere aantallen asielverzoeken. In 1990 ging het om ruim 21.000 eerste asielverzoeken, in 1995 om ruim 29.000, in 2000 om ruim 43.000. In 2015 zat Nederland opnieuw rond dat niveau, en de recente jaren liggen daar niet principieel boven. Wat eerder opvalt, is de relatief rustige periode tussen grofweg 2002 en 2012. Die is achteraf tot norm verheven, waarna alles daarboven als crisis wordt gepresenteerd.