De Zweefteef: De foute woorden van TimmerFrans

COLUMN - Nog even terugkomend op het commentaar op mijn stukje over de uitspraak over asielzoekers van TimmerFrans bij VI:
“Het kost ‘ n paar duiten, maar dan ben je er wel vanaf“.
Die nog wel grappig geweest zou zijn in een progressieve setting, omdat het aangeeft dat rechtse hufters inmiddels openlijk over omvolking praten en bepaalde groepen mensen wegzetten alsof het beesten zijn, en het helemaal normaal is om deportatie (eufemistisch remigratie genoemd maar iedereen snapt wat er bedoeld wordt) als “oplossing” voor te stellen.
Maar aan deze extreemrechtse borreltafel is het een normaliséring van dit afschuwelijke mensbeeld.
Het toont aan hoe ernstig het Overton-window naar rechts is opgeschoven, onder invloed van uitspraken in de media. Hou er wel ff rekening mee dat dit dronken (sch)apen-programma (oh vergelijk ik nu zelf mensen met beesten…? Appels en peren mensen, appels en peren, andere context, groot verschil wil ik maar zeggen – maar kom maar op met je commentaar, ik lust je rauw!) met 74% van de stemmen een Televizier-ring heeft binnengesleept – er kijken geloof ik gemiddeld 1 miljoen mensen naar. Ik snap best dat Franske die doelgroep wil aanspreken, maar dit is niet de manier – integendeel, hij stelt ze in het gelijk in hun angst en haat jegens asielzoekers. Voor een ervaren, erudiete politicus als Timmermans vind ik dat buitengewoon zorgelijk. Ja het is een menselijke fout, en het is vast ook authentiek, want ook hij is niet vrij van beïnvloeding door het discours.
Maar jezus jongens, het is écht heel grof om zo over kwetsbare mensen te praten, we hebben het hier over mensen die vaak hun leven in de waagschaal hebben gelegd om naar Europa te komen, hun familie heeft kromgelegen om mensensmokkelaars te betalen en wacht thuis tussen hoop en vrees (en waarschijnlijk in erbarmelijke omstandigheden) op nieuws… Dat zal niet voor élke asielzoeker gelden, maar hoe dan ook is de reis niet makkelijk en de reden dat iemand die onderneemt is nooit lollig. De reden dat het vaak alleenstaande jonge mannen zijn is júist omdat het zo gevaarlijk is. En we weten allemaal dat er een hele schimmige, criminele mensensmokkelindustrie bestaat.
Als we dat probleem zouden kunnen oplossen is er al een wereld gewonnen, maar dat lijkt onbegonnen werk. Maar nu dwaal ik af.
Waar het om gaat is dat woorden ertoe doen. En op OneWorld staat daarover een uitgebreid artikel van Nigel van Schaik, waar ik nu even niets aan toe te voegen heb. Lees, huiver en daarna lees ik graag je reactie.
Overigens weet ik nog steeds niet op wie ik ga stemmen volgende week. Ik was trouwens ook mijn stempas kwijt – Freudiaanse vermissing…? Maar ik heb al een nieuwe in de post gekregen vandaag, want verdomd ik laat me niet kisten, stemmen zál ik, potverdriedubbeltjes! Maar op wie…?
Reacties (3)
Bij mijn weten was iedereen in die draad het erover eens dat dat geen gelukkige uitspraak was van Timmermans. De vraag was wel hoe zwaar je zou moeten tillen aan één zo’n misser. En een andere vraag: waarom zou je erover door blijven gaan? Daar kan een deel van de linkerkant echt nog wel iets leren van het rechtse opportunisme, waar de hele meute vooral heel hard hun best doet om de aandacht zo snel mogelijk af te leiden van missers van hun politici. In plaats van er extra aandacht op vestigen. Met zulke vrienden hebben we op links geen vijanden nodig.
Nee Hans je mist the point. Het gaat om de normalisering van dat soort uitspraken, en dat Frans daar nu ook intrapt vind ik uitermate zorgwekkend. Als ie ze nou voor gek zou zetten, maar nee… Je kunt in deze tijd niet langer van een ongelukkige misser meer spreken, hij appelleert hier duidelijk aan de extreem rechtse onderbuik in hún taal. Stel je voor dat jouw buurman zoiets over jouw vrouw of dochter zegt, dan ga je toch door het lint of niet dan?
Ik vind het ook zorgwekkend dat jij dit als een klein foutje ziet, je snapt het écht niet hè…? Lees dat stuk op OneWorld nou maar, misschien word je dan een en ander duidelijk
Nee, ik mis het punt niet. Het is een fout en dat zeg ik ook. En ik heb het nergens een ‘klein foutje’ genoemd. Mensen maken fouten en dat geldt ook voor politici. Zeker in campagnetijd. Ze hebben allemaal al uitglijders gemaakt. Het is prima om dat te benoemen, maar dat had je al gedaan. Wat wil je verder? Moet hij het terugnemen? Vraag je eens af hoe de T. en andere uiterst rechtse propagandakanalen zo’n buitenkansje aan zouden grijpen: “Timmermans draait op asiel”.
Bovendien lijkt me de bedoeling van die foute grap nou juist weer goed: het gesprek over asiel zo snel mogelijk afkappen om over te gaan naar belangrijkere thema’s. En wat doe jij nou, met de andere prinzipenreiters op links? Toch weer steeds dat thema erbij halen. Is dat nou handig?
Waar het me vooral om gaat is dat je je ook moet realiseren dat het publieke debat uiteindelijk veel invloed heeft op de verkiezingsuitslag. En dat je dus best even na mag denken over wat je wel of niet opwerpt op welk moment. Rechts is daar veel geslepener in, en dus beheersen zij steeds weer dat debat.