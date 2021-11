Daar is de stille meerderheid

COLUMN - En weer was er wat lawaai tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge. Wilde een kleine groep landgenoten laten horen hoe de opleving van de coronapandemie wél aangepakt zou moeten worden?

Jammer maar helaas. Natuurlijk, gezond leven, preventie, allemaal goed. Maar daar zijn de gezond levende mensen die nu in de ziekenhuizen belanden niet mee geholpen.

Zwijgende meerderheid verheft de stem?

Dan die andere groep mensen die we niet hoorden. Begint de zwijgede meerderheid zich nu eindelijk ook te roeren?

Zestig procent van de mensen steunt de invoering van een milde ‘lockdown’ nu de besmettingen een hoogtepunt hebben bereikt (EenVandaag Opiniepanel, 12 november). Ook de invoering van het 2G-model (alleen gevaccineerde of genezen mensen toegang tot bepaalde locaties) krijgt de steun van zes op de tien mensen.

En eerder gaf 72 procent van de gevaccineerden aan voorstander te zijn van specifieke maatregelen voor ongevaccineerden (EenVandaag Opiniepanel, 26 oktober).

Toen vonden al zes op de tien mensen (60 procent) dat het kabinet op de volgende persconferentie met een aanscherping van coronamaatregelen moet komen. Dat is nu dus gebeurd. Kijk en vergelijk.

De meeste voorstanders (76 procent) zijn er voor een dringender thuiswerkadvies, strengere controles op de coronapas (71 procent) en het herinvoeren van ‘de 1,5 meter’ (61 procent).

Zou EenVandaag de stille meerderheid nu ontdekt hebben? De grote groep mensen die het nu zat is dat de pandemie de wereld maar niet uit wil. En het zwalkende overheidsbeleid zat is. Die er genoeg van heeft dat een relatief kleine groep de eigen feestjes belangrijker vindt dan de volksgezondheid van allemaal.

Stille meerderheid ‘Mens van het Jaar’

Het is te hopen dat er echt een zwijgende meerderheid is die nu voor eventjes de stem verheft om een eind aan de corona-ellende te maken.

We zouden dit jaar kunnen afsluiten op de manier zoals we dat bijna twee jaar geleden, vlak voor de pandemie, ook deden: de stille meerderheid benoemen tot de ‘Mens van het Jaar’. “De gematigde Nederlander. De genuanceerde Nederlander. De nuchtere Nederlander die roeptoeters laat blèren en gewoon doet wat gedaan moet worden.”

Naïef optimistisch? Ik vrees van wel. Een zoektocht naar de stille meerderheid leverde niets anders op dan “dat de Nederlandse bevolking te genuanceerd in elkaar steekt om ooit een echte zwijgende meerderheid te kennen.”

Er is ook geen enkel politieke partij die zich legitiem kan beroepen op zo’n meerderheid. “Uit de stembusuitslagen valt geen stille meerderheid af te leiden.” Zo’n meerderheid manifesteert zich hooguit tijdens de vakantie, op weg naar zonnige oorden.

Maar daar lag het coronavirus ook ineens in de weg, zoals het wintersportieve Oostenrijk door schade en schande heeft ervaren en nu voor de 2g aanpak kiest.

Terug naar af = op naar einde pandemie

In het begin van de pandemie leek het er even op of Nederlanders massaal de schouders er onder ging zetten om dit varkentje wel even te wassen. Even massaal als er carnaval werd gevierd, voetbal gekeken en in volle stadions naar allerlei toppers werd gekeken en geluisterd.

Komt die massaliteit nu terug om het coronavirus uit te zwaaien?