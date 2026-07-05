Closing Time | Klavierstück IX Karlheinz Stockhausen

Als toegift op de twee Closing Times waarin “heftige” klassieke muziek werd aangestipt (hier en daar), vandaag nog een pianostuk van Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007).

Het gaat om Klavierstück IX, een redelijk toegankelijk stukje muziek, want het is vrij goed te volgen wat er gebeurt.

Een viertonig akkoord dat een verschillend aantal keren wordt aangeslagen en ondertussen steeds zachter wordt (van heel hard naar heel zacht. In muziektermen: van ff (fortissimo) naar pppp (pianississimo). Dat wordt afgewisseld met een langzaam stijgende reeks van twaalf tonen, waarbij elk afzonderlijke noot een andere lengte (duur) heeft.

Die twee elementen worden worden in tempo, dynamiek en toonhoogte in telkens andere variaties gespeeld. Het stuk eindigt tenslotte in de hoge registers van de piano.

Klavierstück IX is een van de negentien pianostukken die Stockhausen tussen 1962 en 1961 componeerde.

Wie geïnteresseerd is in de partituur: zie hier of kijk mee tijdens het beluisteren.