Closing Time | Dangerous Curves (King Crimson)

U ziet en hoort The League of Crafty Guitarists die samen met The Mendoza Philharmonic Orchestra hun uitvoering ten beste geven van ‘Dangerous Curves’, oriigneel een werk van de band King Crimson.

‘Dangerous Curves’ is een van de drie louter instrumentale nummers op het album ‘The Power to Believe’ (2003) en valt, zoals bijna alle muziek van King Crimson, te omschrijven als progressieve rock, symfonische rock en experimentele rock.

The League of Crafty Guitarists werd in 1985 opgericht door King Crimsons boegbeeld Robert Fripp. Het ensemble speelt in wisselende bezettingen en gaat ook samenwerkingen aan met verschillende andere musici.

Ik kwam op deze Closing Time om dat mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door reageerders Hans Custers en Okto die onder de Closing Time met ‘Klavierstücke X’ van de componist Karlheinz Stockhausen. Zij spraken over wat nou eigenlijk klassieke muziek zou zijn.

Hans Custers: Het is gecomponeerde muziek. Uitgevoerd door (vaak geschoolde) musici

Okto: Hmm, dat is King Crimson ook. Toch noemt niemand dat klassiek.

Welnu, de Closing Time van vanavond is in ieder geval het bewijs dat muziek van King Crimson uitstekend gespeeld kan worden door een orkest dat doorgaans klassiek repertoire uitvoert.