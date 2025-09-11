Closing Time | Zombie (akoestisch)

Nu het politiek geweld in de Verenigde Staten oplaait, is deze klaagzang op de Ierse beroeringen van de jaren ’70 tot eind jaren ’90, met overheidsgeweld en aanslagen over en weer, steeds meer van toepassing.
Voor het album Something Else uit 2017 haalden de Cranberries een aantal van hun klassieke liedjes uit de mottenballen, om deze met akoestische instrumenten op te nemen, soms begeleid door het Irish Chamber Orchestra.
Het nummer gaat eigenlijk over ieder kind wat de dood vindt in geweld, veroorzaakt door volwassen.
In dit nummer mn 2 kinderen die vermoord worden in de tijd van the Irish Troubles, door een bomaanslag.
Maar het nummer gaat ook over kinderen in Gaza, Sudan, over ieder kind wat lijdt door het geweld van volwassenen en waar zij geen stem of macht in hebben, dit geweld moeten ondergaan.
Als the Irish ergens goed in zijn is het rauwe onrechtvaardigheid uitschreeuwen in muziek.
Ook dit nummer wat diep in mijn hart klauwt, scheurt.
Rode tranen.