Closing Time | Wandtegeltjesmuziek

Over muziek gesproken:

Van het concert des levens heeft niemand een program

Het waarheidsgehalte van in Delfts blauw geschilderde wandtegeltjeswijsheden is dermate groot dat een enorm breed publiek zich in die clichés kan vinden. En dus heeft menig artiest wel een of meerdere popi-filosofi liedjes op het repertoire staan.

Fraai voorbeeld is A Satisfied Mind, een 50-er jaren countrysong, opgenomen door Porter Wagoner. Ontelbare keren gecoverd. Ook door de grootsten onder folk- (Joan Baez, Bob Dylan zelfs 2x) en gospelvertolkers (Mahalia Jackson, Blind Boys of Alabama). En zij zongen:

Geld kan je jeugd niet terugkopen als je oud bent,

noch een vriend als je eenzaam bent, of een liefde die is bekoeld.

De rijkste is soms een arme sloeber

vergeleken met de man met een tevreden geest

Dat clichés welig tieren in country-, folk- en gospelmuziek, mag bekend verondersteld worden. Maar ook jazz-, soul- en bluesartiesten gaan het niet uit de weg. Luistert u naar Bobby Hebb.

Onderwijl kunt u ons vertellen wat u de fraaiste muzikale wandtegeltjeswijsheid vindt.