Closing Time | Urban Dance Squad

Het is een wittemannenlijst, is een veelgehoorde klacht over de Top 2000, hoewel het langzaam schijnt te veranderen. Is de Snob 2000 diverser? Het is nogal tijdrovend om beide lijsten integraal te vergelijken, maar mijn indruk is dat vrouwen en mensen van kleur in de Snob 2000 niet beter vertegenwoordigd zijn. Misschien omdat snobs hun neus ophalen voor popmuziek: de Queen of Pop staat er bijvoorbeeld niet in, Beyoncé evenmin (beiden 5 keer in de Top 2000), en Adele staat 16 keer in de Top 2000 en maar 1 keer in de Snob 2000.

Ben toch een beetje gaan tellen: in beide lijsten zijn er onder de eerste honderd nummers 12 vrouwelijke artiesten, gemengde formaties meegeteld. In de Top 2000 is de eerste Miss Montreal op plek 20 met ‘Door de wind’, in de Snob 2000 vinden we de eerste vrouw alleen pas op 44, namelijk Eefje de Visser (met ‘Bitterzoet’). Onder de Top 2000-hofleveranciers is geen enkele vrouwelijke artiest maar vinden we wel ABBA en Fleetwood Mac, en die komen een stuk minder vaak voor in de Snob 2000 (maar misschien is er een andere vrouwelijke hofleverancier die zonder tellen niet direct opvalt).

Artiesten van kleur zijn er nog minder en ze lijken moeilijker te vinden in de Snob 2000. Prince (plek 21 in de Top 2000) en gemengde band Massive Attack (plek 19 in de Snob 2000) zijn de eersten op de lijsten. Onder de hofleveranciers van de Top 2000 is één zwarte artiest, Michael Jackson (20 nummers), die niet voorkomt in de Snob 2000. In de snoblijst bijvoorbeeld ook geen Tina Turner (9 keer in de Top 2000) of Whitney Houston (5 keer ), maar wél meer van Kendrick Lamar (4 vs. 1 keer) en ietsje meer Nina Simone (5 vs. 3 keer).

Niet in de Top 2000 maar wel in de Snob 2000 vinden we Funkadelic (met ‘Maggot Brain‘) en de Nederlandse band die hun naam door hen liet inspireren: Urban Dance Squad – twee bands die in 2010 ook in Sargasso’s eigen niet-top2000-muziek-top2000 terechtkwamen. (Sargasso’s nummer 1, ‘Lady’ van Fela Kuti, staat trouwens niet in de Snob 2000.) Urban Dance Squad scoort drie keer, het hoogst met ‘Demagogue’ op plek 55. Hun debuutsingle ‘Deeper Shade of Soul’ (1989) staat op 118.

Morgen is het laatste deel van de Snob 2000 te horen op Pinguin Radio van 7 uur tot middernacht.