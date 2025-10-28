Closing Time | Tweede Kamer

Lekker Nederlandstalig popliedje met een serieuze ondertoon van Sophie Straat en Goldband. Gebruik je democratisch recht en ga stemmen morgen voor de Tweede Kamer. Ik stem in ieder geval op een vrouw.
Reacties (2)
Ik stem ook op een vrouw.
Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de afgelopen tijd (met drie vrouwelijke leiders van coalitie-fracties en drie vrouwelijke vice-premiers) geen goede reclame is geweest voor het idee dat de politiek er beter op wordt met meer vrouwen aan de macht. Op het eerste gezicht, tenminste. Want het zou ook zo kunnen zijn dat vrouwen die iets willen bereiken in de politiek, zich nog heel erg aan moeten passen aan de cultuur die zo lang door mannen is bepaald.
Vrouwen hebben net zo goed recht om een kloot- dan wel clitzak te zijn.