Closing Time 🇺🇲 Tiny AI World

Dit hele filmpje met muziek en vocals is gemaakt door AI kunstenaar Kelly Boesch, met veel toewijding en liefde voor de natuur.

Ze combineert bestaande beelden met AI en door de 4K weergave zien we de natuur op zijn mooist , want alle dieren zijn wel in hun natuurlijke omgeving. Even een rustig moment in onze vaak drukke dag.

En in de spirit van het filmpje zet ik ook een lijstje met duurzame organisaties die vacatures hebben, betaald of vrijwillig. Misschien zoek je een baan met zingeving of ken je iemand die zoekende is. Bepaalde organisaties kun je ook steunen met een donatie of lidmaatschap. Kijk maar even 🌿

Ik volg Kelly al een tijdje want zij maakt ook filmpjes met retro style fashion die ik erg mooi vind.

See for yourself.