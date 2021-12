Closing Time | Stonefruit

Ik word nooit zo door hiphop gegrepen. Het komt wel ‘ns op mijn pad, maar dan valt het mij meestal niet zo op. Op een enkele keer na. Dat ik dan denk, hé, dat klinkt best lekker, de tekst, en de muziek. En dat had ik met Stonefruit van Armand Hammer & The Alchemist. Nee, ik had geen idee wie dat waren, dus zocht ik ze op. Armand Hammer is een hiphopduo bestaande uit rappers Elucid en Billy Woods. En die Alchemist is dus de producer.

Ze bleken al hiphopveteranen te zijn, en over de zesde plaat van Armand Hammer las ik: Haram is a visceral spiritual journey, entwined with brooding darkness that slowly crescendos to the surface.

Ik bleek naar een ‘Diepgewortelde, spirituele reis’ te luisteren. Nou, dat had ik er niet gelijk uitgehaald, maar ik viel voor hoe de tekst gebracht werd, zo duidelijk, zo precies, met een wat rasperige, rokerige, wat oudere stem. En de tekst zelf heeft wat zwarte humor, en dat vind ik al gauw een plus.

The pavement gave way to a thicket of thorns

Where the body lay naked as the day I was born

She rocked my teeth in a necklace

Gulped blood from a horn, Ruby Woo

Facing Mecca, hair disheveled and torn

She left what was left in a ditch

She dream of the sex

She finished on top and howled in the crook of my neck

She dragged the bones home and built a bed

She drank Rose out the skull but

Held it gentle as my living head