Closing Time | Sonny Rollins – Duke of Iron

De in mei dit jaar op 95-jarige leeftijd overleden axofonist Sonny Rollins brengt (1) een ode aan de ‘Duke of Iron’, een Amerikaanse entertainer met, net zoals Rollins, Caribische wortels.

Een typisch themaatje-schemaatje nummer. De band speelt eerst het thema dat de basis van het stuk is, waarna er driftig wordt gesoleerd. Soms worden de solo’s van de diverse bandleden afgewisseld met het thema, soms komt het thema pas aan het eind terug.

Dat is een toch wat saai concept, die het vooral van de uitvoering van de solisten moet hebben. Hoewel hij zichzelf niet altijd een even goed muzikant vond, werd Sonny Rollins geroemd om zijn krachtige saxofoonspel en originele improvisaties.

‘Duke of Iron’ werd in Nederland wat bekender omdat Van Kooten en De Bie de tune gebruikte als intro voor hun programma Keek op de Week.

(1) Ik schrijf “brengt” want Rollins mag dan dood zijn, de Duke of Iron ook, deza muziek heeft het eeuwige leven.