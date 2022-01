Closing Time | My Sister

Wat een dramatisch verhaal, maar het is (gelukkig) helemaal verzonnen, in een wasserette, door de toetsenist van de band. Wat een kronkel in een brein al niet vermag. Niet gewoon een ongelukkige dood van een personage verzinnen, maar ook nog een complete levensloop die daartoe leidde erbij. En die is gevuld met tragiek.

De verteller uit het lied verhaalt van zijn zus waarmee hij vroeger kussengevechten hield. En dat zij verantwoordelijk was voor de dood van haar moeder (en kat) door het sigaretten roken in bed. En dat ze een schandaal veroorzaakte door een affaire te beginnen met haar gymleraar toen zij 15 jaar was. En die gymleraar veroorzaakte eerst een verlamming bij haar, door huiselijk geweld (hij sloeg haar met een halter) wat vervolgens leidde tot haar dood toen ze 32 jaar oud was.

Wat ik dan weer vreemd vind is, dat als de moeder van zijn zus overlijdt, dat dat dan ook zijn moeder moet zijn, toch – en daarover geen woord in de lyrics. Maar misschien was de wasmachine toen al aan centrifugeren toe. Hup, de tekst moest af.

Maar ik trok me de tekst altijd een beetje aan, ik dacht dus dattie echt gebeurd was. En dat het zo op papier was gekomen. Nou, in ieder geval weer een geruststelling Maar goeie tekst, David, dat wou ik nog wel even zeggen.