Closing Time | Les Filles Du Bord De Mer

Arno Hintjens zag ik in het voorjaar van 1981 in de hoek van een schoolplein optreden als frontman van T.C. Matic. Ergens in de buurt van Brugge. Ik had geen idee. Het was door mijn Vlaamse vakantievriendinnetje van toen, M****, dat we daar belandden, tussen die andere 125 bezoekers.

Later zag ik Arno terug op het podium van Werchter, toen stond ik tussen 45.000 festivalgangers waarvan het grootste deel dat ene woord, die ene klank meezong bij dit nummer van Arno. Ik ook. Maar ik had wederom geen idee. De song heet Les filles du bord de mer en is oorspronkelijk van Adamo.

Met Arno ging het afgelopen jaar niet zo goed, hij had kanker, maar hij is geopereerd, en hij heeft zijn levenswijze aangepast en heeft er weer zin in. Om een Vlaamse krant te citeren: “De Oostendenaar hoopt snel weer op het podium te staan. “Anders word ik zot”, vertelt hij. “Muziek maken, dat heelt, dat geneest je. Adrenaline geeft een boost aan het lichaam, ik mis dat echt.”

Voor de echte Arno en Adamo fans, is hier nog een gezamenlijke live uitvoering van Les Filles du bord de mer te beluisteren en te bekijken.