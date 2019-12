Closing Time | Kerstcyclus Santa’s Got A Bag Of Soul

Zeiden we gisteren dat vadertje Kerst voorgoed veranderd was? In ieder geval is devoot rond de kerstboom zitten er niet bij als deze kerstman binnenkomt.

The Soul Saints Orchestra (a.k.a. de Poets of Rhythm), ergens op het internet al gecomplimenteerd als de Duitse James Browns geven wij u cadeau, door Sargasso aangeboden in het kader van onze serie kerstmuziek voorbij ‘stille jingle bells nacht’.

Wilt u meer kerstfunk, zoek dan eens uit of u het album In The Groove at Christmas (diverse artiesten) nog te pakken kan krijgen.