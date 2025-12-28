Closing Time | Initials B.B.

Op de valreep dan nog even. Vandaag (zondag) werd bekend dat Brigitte Bardot is overleden. Het voormalige Franse sekssymbool werd 91-jaar oud. Eerder dit jaar reageerde ze nog spottend op haar vermeende overlijden: “Ik heb de laatste buiging nog niet gemaakt.”

Het doek is nu dan toch echt gevallen. Het einde van een tijdperk.

Niemand minder dan Iggy Pop leende zijn stem aan deze vertolking van de ode die Serge Gainsbourg in 1968 aan Bardot maakte. Alleen de initialen B.B. waren genoeg om te weten waar hij het over had.

Ik had hier al eens eerder aandacht gevraagd voor dit coveralbum van Gainsbourgs muzikale zoon Lulu, die het werk van zijn wereldberoemde vader interpreteert.

Overigens is bovenstaande versie niet de enige goede coverversie van Initials B.B. Luister bijvoorbeeld ook eens naar deze ludiek gestemde versie van Florent Richard & brass band.