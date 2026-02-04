Closing Time | Elizabeth zingt Final Fantasy

Elizabeth Zharoff kwam hier vaker langs op Sargasso, omdat ze fantastisch commentaar kan geven over mensen die ze hoort zingen, in alle stijlen. Ze kwam hier zelfs een keer langs waarbij ze zichzelf bekeek en beoordeelde, want de dame was niet-onverdienstelijk operazangeres in een eerder leven.

Momenteel is ze vooral actief op Social Media, hoewel ze ook onderzoek doet naar wat er gebeurt in iemands keel die aan het grunten is – maar heeft ze gelukkig ook nog tijd om af en toe zelf iets te zingen. Omdat ze naast zelfverklaard vocal nerd ook een game nerd is, zingt ze hier een stuk uit het computerspel Final Fantasy VIII. Om op te letten: er zijn geen instrumenten gebruikt, alles wat je hoort is haar stem.